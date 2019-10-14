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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:29
А кто тогда будет наполнять бюджет, если на работу чаще берут до 27 лет, а после - уже неохотно ?
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:07
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:24
вы или тролите или не понимаете сути?...
принцип "Богатые платят больше" реализован в той или иной мере во всех развитых странах: во-первых, люди с низкими доходами вообще не платят налоги - в Германии это до 600-650 евро месяц в зависимости от федеральной земли, в Великобритании до 800 фунтов в месяц (сравните это с 17 грн. в месяц в Украине);
во-вторых, прогрессивная ставка подоходного дохода в зависимости от величины дохода - в Германии до 42%, в Франции до 47%...
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:04
Во-первых: как тут уже писали -- богатые и так платят больше.
Во-вторых: (как тут уже, опять же, писали) -- в других не менее развитых странах ничего подобного не реализованно. -- возьмем для примера США и Японию. Более того: в тех странах, где сегрегация работает -- происходят забавные казусы -- типа того же Депардье, ставшего гражданином РФ...
Да и "налоги" у нас точно так же "не платятся" -- субсидии у 50% (или сколько там уже) населения...
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:18
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Вы бы хоть википедию почитали про систему налогообложения в США и Японии. Но если читать лень, можно хотя бы забить в гугол "Is US (Japan) taxation progressive".
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:39
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
C Японией я промахнулся -- согласен. Но, думаю, такой "прогрессией" мало кто "тут" не согласился бы -- 5% для доходов под 80 тыщ у.е.
А в Штатах эту систему "прогрессивной" считать -- в терминах "богатые должны платить больше" -- у них только аналоги наших олигархов плататя налоги, близкие к нашим...
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:32
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:11
А мне больше нравится подушный налог. Есть человек, с рождения плати фиксированную ставку (не процент), за то, что живёшь в стране и пользуешься её благами. Уклониться - невозможно. Разве что доказать, что умер. И зарабатывай сколько хочешь и сколько получится, не беспокоясь, что придётся платить больше
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:22
1.Да критики много, но мы же умнее правда?
2.Платят больше, только на первый взгляд. Приведу пример - не повышающий ставку, а понижающий. Если человек платит с зарплаты 20 000 у.е. 18% - то он все равно может себе позволить "сходить в кино". А если человек получает минималку в 1500 у.е. (у.е. - это не доллары, просто некие условные единицы, так как мы не знаем о какой стране идет речь) То целесообразно с этого человека взять не 18%, а 1% - иначе ему не то что в кино а и хлеба будет купить не на что. Я считаю, что это справедливо.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:24
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
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