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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:35

  Конрад Карлович написав:А если человек получает минималку в 1500 у.е. (у.е. - это не доллары, просто некие условные единицы, так как мы не знаем о какой стране идет речь) То целесообразно с этого человека взять не 18%, а 1% - иначе ему не то что в кино а и хлеба будет купить не на что. Я считаю, что это справедливо.

этот принцип реализован в той или иной мере практически во всех развитых странах, так как безнравственно облагать налогом сумму доходов обеспечивающий прожиточный минимум - например в Великобритаании не облагается сумма порядка 800 фунтов в месяц, в Германии 600-650 евро в зависимости от федеральной земли, а в Украине облагаются все доходы после 17 грн. в месяц - это нонсенс!...
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:52

Конрад Карлович
С зарплатой 20000 человек найдёт способ как заплатить меньше, т. к. за 18% или 3600 в месяц можно или компанию в офшоре открыть или/и поделится с нужными людьми, чтоб по итогу заплатить меньше. А за 18% от 1500 ты ничего не придумаешь, как платить меньше.
Это касается безнадёжно закоррумпированных стран
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:59

  Конрад Карлович написав:
  safonovstanislav написав:А мне больше нравится подушный налог.

Страна должна быть не бедная (а у нас она просто нищая). Типа Эмираты.

Не обязательно. Можно сделать налог, например, $1000 с человека. Владельцы бизнеса будут платить меньше за себя, но повысят зарплату сотрудникам, чтоб они смогли платить настолько большой налог. По итогу деньги всё равно платит бизнес, что сейчас, что при подушном налоге через увеличение зарплаты, но теневая экономика полностью исчезнет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:04

safonovstanislav
Платят и 40% и больше. А как уклониться работнику? - устроился на работу - и такой говоришь работодателю - мне пожалуйста минималку поставьте - остальное в офшор перечисляйте?
Работодатель сейчас уклоняется при нагрузке в 41.5 % - на 50%. При нагрузке в 20% (я предложил такую ставку) - уклонятся будет не более 10%.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:06

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  safonovstanislav написав:Не обязательно. Можно сделать налог, например, $1000 с человека

Это у нас??? Смешно...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:12

  Конрад Карлович написав:safonovstanislav
Платят и 40% и больше. А как уклониться работнику? - устроился на работу - и такой говоришь работодателю - мне пожалуйста минималку поставьте - остальное в офшор перечисляйте?

Если зарплата большая, то так и делают. Карта зарубежного банка, туда отправляют зарплату. Человек пару раз в год едет в заграничье "на отдых" налить карту в банкоматах, а в Украине сидит на бирже труда и субсидии. Вот реальность
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:13

  Конрад Карлович написав:
  safonovstanislav написав:Не обязательно. Можно сделать налог, например, $1000 с человека

Это у нас??? Смешно...

Вы считаете, что бизнес не потянет оплату $1000 за каждого сотрудника? С учётом того, что других никаких налогов больше платить не нужно будет, независимо от оборотов
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:52

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

  Конрад Карлович написав:1.Да критики много, но мы же умнее правда?

Если умнее, то не стоит тупо копировать неудачные решения
  Конрад Карлович написав:2.Платят больше, только на первый взгляд. Приведу пример - не повышающий ставку, а понижающий. Если человек платит с зарплаты 20 000 у.е. 18% - то он все равно может себе позволить "сходить в кино". А если человек получает минималку в 1500 у.е. (у.е. - это не доллары, просто некие условные единицы, так как мы не знаем о какой стране идет речь) То целесообразно с этого человека взять не 18%, а 1% - иначе ему не то что в кино а и хлеба будет купить не на что. Я считаю, что это справедливо.

А я считаю, что в целом не справедливо. Первый заработал, отдал 3 600 только налогами.
Второй заработал в разы меньше, чем первый только налогов заплатит, так с него и налогов то всего 270 - в 13 раз меньше.
Если добавить сюда элементы социальной политики, и условие, что, например, заработок меньше 24 000 в год считается низким (например, ниже прожиточного) - допустимы, например, налоговые льготы или возмещения. Но выплачиваются они после уплаты налогов по общей системе и после подачи декларации - тогда и систему налогообложения излишне не усложняем, и система возмещений получается достаточно гибкой и легко регулируется без создания мороки всем налогоплательщикам с изменениями ставок.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:00

  safonovstanislav написав:Вы считаете, что бизнес не потянет оплату $1000 за каждого сотрудника? С учётом того, что других никаких налогов больше платить не нужно будет, независимо от оборотов

10 млн. рабочих мест * $1000 = $10 млрд. - это в лучшем случае 1/3 бюджета, а как будете наполнять оставшуюся часть?...
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:12

  dimo_0n написав:Владельцы частных жилых квадратных метров в многоэтажке синхронно являются совладельцами остальной площади дома включая придомовую территорию.


С точки зрения оплаты жильцами это так, а сточки зрения собственности жильца как?
Какаю часть из общей площади двора, МОПа и т.д. записана в реестре собственников на меня и, соответственно,я могу продать ее кому угодно как мне принадлежащую?



  dimo_0n написав: ЖЭК это балансодержатель ( был , но уже перетал им быть и вывел на внебалансовый учет). балансодержатель никогда не был собственником и быть не мог по определению. Потому нельзя передать то , чем ты не владеешь. Азы экономики , йолыпалы. Ремонтировали ровно так как платили счастливые обладатели СВОИХ квартир. А платили по старым данным аж 28 копеек в структуре квартплаты ( на ремонт кровли).


Это в каком году было, при СССР?

  dimo_0n написав:Но я так понимаю Порошенко снова виноват уже тем что должен был сам взять горелку в руки или накрайняк Гройсман должен был добавить из своего кармана. Разве может быть иная логика у плебеев ?


Откуда вы такой патриций взялись?
В каком пажеском корпусе получали воспитание или это делал французский гувернер?
Порошенко продолжал раскрадывать страну как и его папередники, правда, красть из общегосударственного котла было уже нечего, поэтому залез в карман пересичного через нарисованные бывшими менеджерами Рошена тарифы.
Никакой реформой кроме подорожания он и его бригада в принципе не занимались т.к. для того, чтобы требовать от жильцов самостоятельного ремонта нужно передать им этот дом в нормальном, а не предаварийном состоянии.

  dimo_0n написав:Больнички. Вот давеча выяснил что главбух райбольницы получает 28 000 грн . Главрач 35. Обычный врач 15. Мало? ИМХО достаточно с учетом сбора налогов.

Когда начали получать, последние полгода-год?

  dimo_0n написав: Передали больнички на места? Ну а как иначе ? Почему киевлянин своими налогами должен оплачивать зарплату врача в Хмельницком ? Где логика ? Хотите больницу ? Платите налоги. Хотите качественную медицину - вводите страховую. Оно во всем мире так. А почему у нас должно быть иначе????


Вы бы вначале разобрались сколько денег остались на местах прежде чем предлагать там оплачивать медицину,образование и пр.

  dimo_0n написав:Оплата на лапу врачу и есть дикая форма страховой медицины, которая по факту уже есть именно в таком виде. нужно это облагородить и ввести страховую медицину, страховую пенсию и т.д. За что заплатил то и получил. По другому не бывает - это закон сохранения энергии и кругооборота денег. Бесплатного ничего не бывает - вопрос только кто за это заплатил.


Особенно нищим пенсионерам составляющим сейчас треть населения Украины это расскажите, благородный наш.
Это будет возврат в средневековье или слаборазвитым странам Африки где медицина доступна только богатым.

  dimo_0n написав:Люди, которые понимают этот нехитрый механизм и логику , уезжают отсюда , а здесь остаются только постсовковые иждивенцы и худшие формы тупиковой формы эволюции славян и хохлобыдло в том числе.


Во как припечатал.
Вот только эти постсовковые "иждивенцы" создали все в этой стране которыми пользуются все, в т.ч. и такие "патриции" как вы,не говоря о разбогатевших темпами невиданными в истории ранее таким как Порошенко и пр.
Эта "худшая" форма эволюция была примером в сфере образования, медицины,социальной защиты для социальных государств европы ,Канады и мн. других стран.


  dimo_0n написав:И когда дойдет до Вашего спинного мозга что за все нужно заплатить и получить согласно купленным билетам - прозрение и наступит. При этом нужно контролировать правильность и эффективность расходования ТВОИХ налогов, пускай даже упавших в общий котел МЕСТНОГО бюджета. А вот для этой части формулы нужно родиться гражданином, а не населением. Увы.

Опять народ не тот,не повезло вам. Поищите другой.

  dimo_0n написав:Виноват Порошенко? Да вовсе нет. Выбрали на от**бись депутатов. А кто выбрал? Население. Граждане так не выбирают - у них есть мозги.

Еще как виноват.
У него был шанс войти в историю, а не продолжать примитивно красть.

  dimo_0n написав:Ситуацию можно изменить только одним способом - истреблением населения и взращиванием граждан. Но это процесс многовековой и никто из читающих до гражданского общества в Украине не доживет.
А иногда хочется сюда дядю Вову. Приехал знакомый из Керчи недавно.... снесла исполнительная служба нужник. Нужник тот был не в плане домовладения. Хозяин предложил узаконить, на что мэрия сказала - мы его завтра бульдозером снесем к чертям , а после этого начинай проектировать новый согласно процедуре. Во как !


А у моей знакомой в Керчи чуть не отобрали квартиру т.к. соседи настучали что она не живет в ней и гражданство не российское.
Она успела квартиру продать по нижней цене,а у ее знакомого с такими же обстоятельствами конфисковали.
У шурина отобрали участок земли в Севастополе обьявив решение предыдущей власти незаконным.
Это не говоря о том, что зарплату бюджетников там постоянно уменьшают и прежнего энтузиазма о том, что "вернулись домой" в помине нет.
Но говорить об этом боятся даже по телефону, т.к. бояться что подслушивают.



  dimo_0n написав:Сюда бы плетку да каленое железо. Лет эдак на пятьдесят. Немца в председатели и роту автоматчиков вместо депутатов. Едет хохол на фуре стотонной - отвели в кювет и повесили на тополе.


Вы отстали лет на 70 от реальности.
Сейчас в Германии немцы работают на понаехавших беженцев, в основном из исламских стран.
И не дай бог кто-то упомянет, что очередное преступление там совершил мигрант



  dimo_0n написав: Как поднять зарплату врачу? Да очень просто! Нужно увеличить налог кому-то другому! Например ФЛП увеличить ЕСВ. Очень простая "одноэтажная" цепочка. И другого механизма цивилизация не придумала..

Бред сивой кобылы.
Один врач в нормальной стране выполняет работу пяти украинских врачей пользуясь оборудованием которые есть здесь только в столице,т.е. работая интенсивнее и имея намного лучшую квалификацию из-за лучшей системы образования и конкуренции.
Но идти к этому нужно не один год реформируя образование, управление и увеличивая расходы на медицину до уровня нормальных стран,год и это сложнее той эвтаназии хохлов которые вы тут пропагандируете.


  dimo_0n написав:Это же элементарная логика без всяких специальных знаний и она доступна каждому. Доступна, но игнорится по причине вступления в прямое противоречие с плебейским менталитетом, жаждущим за чужой счет что-то поиметь.


Если не секрет где такой "патриций" как вы изволили родиться,где учились и что добились в этой жизни чтобы так оскорблять целый народ?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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