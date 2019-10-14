В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Додано: Вів 15 жов, 2019 18:12

dimo_0n написав: Владельцы частных жилых квадратных метров в многоэтажке синхронно являются совладельцами остальной площади дома включая придомовую территорию. Владельцы частных жилых квадратных метров в многоэтажке синхронно являются совладельцами остальной площади дома включая придомовую территорию.

dimo_0n написав: ЖЭК это балансодержатель ( был , но уже перетал им быть и вывел на внебалансовый учет). балансодержатель никогда не был собственником и быть не мог по определению. Потому нельзя передать то , чем ты не владеешь. Азы экономики , йолыпалы. Ремонтировали ровно так как платили счастливые обладатели СВОИХ квартир. А платили по старым данным аж 28 копеек в структуре квартплаты ( на ремонт кровли). ЖЭК это балансодержатель ( был , но уже перетал им быть и вывел на внебалансовый учет). балансодержатель никогда не был собственником и быть не мог по определению. Потому нельзя передать то , чем ты не владеешь. Азы экономики , йолыпалы. Ремонтировали ровно так как платили счастливые обладатели СВОИХ квартир. А платили по старым данным аж 28 копеек в структуре квартплаты ( на ремонт кровли).

dimo_0n написав: Но я так понимаю Порошенко снова виноват уже тем что должен был сам взять горелку в руки или накрайняк Гройсман должен был добавить из своего кармана. Разве может быть иная логика у плебеев ? Но я так понимаю Порошенко снова виноват уже тем что должен был сам взять горелку в руки или накрайняк Гройсман должен был добавить из своего кармана. Разве может быть иная логика у плебеев ?

dimo_0n написав: Больнички. Вот давеча выяснил что главбух райбольницы получает 28 000 грн . Главрач 35. Обычный врач 15. Мало? ИМХО достаточно с учетом сбора налогов. Больнички. Вот давеча выяснил что главбух райбольницы получает 28 000 грн . Главрач 35. Обычный врач 15. Мало? ИМХО достаточно с учетом сбора налогов.

dimo_0n написав: Передали больнички на места? Ну а как иначе ? Почему киевлянин своими налогами должен оплачивать зарплату врача в Хмельницком ? Где логика ? Хотите больницу ? Платите налоги. Хотите качественную медицину - вводите страховую. Оно во всем мире так. А почему у нас должно быть иначе???? Передали больнички на места? Ну а как иначе ? Почему киевлянин своими налогами должен оплачивать зарплату врача в Хмельницком ? Где логика ? Хотите больницу ? Платите налоги. Хотите качественную медицину - вводите страховую. Оно во всем мире так. А почему у нас должно быть иначе????

dimo_0n написав: Оплата на лапу врачу и есть дикая форма страховой медицины, которая по факту уже есть именно в таком виде. нужно это облагородить и ввести страховую медицину, страховую пенсию и т.д. За что заплатил то и получил. По другому не бывает - это закон сохранения энергии и кругооборота денег. Бесплатного ничего не бывает - вопрос только кто за это заплатил. Оплата на лапу врачу и есть дикая форма страховой медицины, которая по факту уже есть именно в таком виде. нужно это облагородить и ввести страховую медицину, страховую пенсию и т.д. За что заплатил то и получил. По другому не бывает - это закон сохранения энергии и кругооборота денег. Бесплатного ничего не бывает - вопрос только кто за это заплатил.

dimo_0n написав: Люди, которые понимают этот нехитрый механизм и логику , уезжают отсюда , а здесь остаются только постсовковые иждивенцы и худшие формы тупиковой формы эволюции славян и хохлобыдло в том числе. Люди, которые понимают этот нехитрый механизм и логику , уезжают отсюда , а здесь остаются только постсовковые иждивенцы и худшие формы тупиковой формы эволюции славян и хохлобыдло в том числе.

dimo_0n написав: И когда дойдет до Вашего спинного мозга что за все нужно заплатить и получить согласно купленным билетам - прозрение и наступит. При этом нужно контролировать правильность и эффективность расходования ТВОИХ налогов, пускай даже упавших в общий котел МЕСТНОГО бюджета. А вот для этой части формулы нужно родиться гражданином, а не населением. Увы. И когда дойдет до Вашего спинного мозга что за все нужно заплатить и получить согласно купленным билетам - прозрение и наступит. При этом нужно контролировать правильность и эффективность расходования ТВОИХ налогов, пускай даже упавших в общий котел МЕСТНОГО бюджета. А вот для этой части формулы нужно родиться гражданином, а не населением. Увы.

dimo_0n написав: Виноват Порошенко? Да вовсе нет. Выбрали на от**бись депутатов. А кто выбрал? Население. Граждане так не выбирают - у них есть мозги. Виноват Порошенко? Да вовсе нет. Выбрали на от**бись депутатов. А кто выбрал? Население. Граждане так не выбирают - у них есть мозги.

dimo_0n написав: Ситуацию можно изменить только одним способом - истреблением населения и взращиванием граждан. Но это процесс многовековой и никто из читающих до гражданского общества в Украине не доживет.

А иногда хочется сюда дядю Вову. Приехал знакомый из Керчи недавно.... снесла исполнительная служба нужник. Нужник тот был не в плане домовладения. Хозяин предложил узаконить, на что мэрия сказала - мы его завтра бульдозером снесем к чертям , а после этого начинай проектировать новый согласно процедуре. Во как ! Ситуацию можно изменить только одним способом - истреблением населения и взращиванием граждан. Но это процесс многовековой и никто из читающих до гражданского общества в Украине не доживет.А иногда хочется сюда дядю Вову. Приехал знакомый из Керчи недавно.... снесла исполнительная служба нужник. Нужник тот был не в плане домовладения. Хозяин предложил узаконить, на что мэрия сказала - мы его завтра бульдозером снесем к чертям , а после этого начинай проектировать новый согласно процедуре. Во как !

dimo_0n написав: Сюда бы плетку да каленое железо. Лет эдак на пятьдесят. Немца в председатели и роту автоматчиков вместо депутатов. Едет хохол на фуре стотонной - отвели в кювет и повесили на тополе. Сюда бы плетку да каленое железо. Лет эдак на пятьдесят. Немца в председатели и роту автоматчиков вместо депутатов. Едет хохол на фуре стотонной - отвели в кювет и повесили на тополе.

dimo_0n написав: Как поднять зарплату врачу? Да очень просто! Нужно увеличить налог кому-то другому! Например ФЛП увеличить ЕСВ. Очень простая "одноэтажная" цепочка. И другого механизма цивилизация не придумала.. Как поднять зарплату врачу? Да очень просто! Нужно увеличить налог кому-то другому! Например ФЛП увеличить ЕСВ. Очень простая "одноэтажная" цепочка. И другого механизма цивилизация не придумала..

dimo_0n написав: Это же элементарная логика без всяких специальных знаний и она доступна каждому. Доступна, но игнорится по причине вступления в прямое противоречие с плебейским менталитетом, жаждущим за чужой счет что-то поиметь. Это же элементарная логика без всяких специальных знаний и она доступна каждому. Доступна, но игнорится по причине вступления в прямое противоречие с плебейским менталитетом, жаждущим за чужой счет что-то поиметь.

С точки зрения оплаты жильцами это так, а сточки зрения собственности жильца как?Какаю часть из общей площади двора, МОПа и т.д. записана в реестре собственников на меня и, соответственно,я могу продать ее кому угодно как мне принадлежащую?Это в каком году было, при СССР?Откуда вы такой патриций взялись?В каком пажеском корпусе получали воспитание или это делал французский гувернер?Порошенко продолжал раскрадывать страну как и его папередники, правда, красть из общегосударственного котла было уже нечего, поэтому залез в карман пересичного через нарисованные бывшими менеджерами Рошена тарифы.Никакой реформой кроме подорожания он и его бригада в принципе не занимались т.к. для того, чтобы требовать от жильцов самостоятельного ремонта нужно передать им этот дом в нормальном, а не предаварийном состоянии.Когда начали получать, последние полгода-год?Вы бы вначале разобрались сколько денег остались на местах прежде чем предлагать там оплачивать медицину,образование и пр.Особенно нищим пенсионерам составляющим сейчас треть населения Украины это расскажите, благородный наш.Это будет возврат в средневековье или слаборазвитым странам Африки где медицина доступна только богатым.Во как припечатал.Вот только эти постсовковые "иждивенцы" создали все в этой стране которыми пользуются все, в т.ч. и такие "патриции" как вы,не говоря о разбогатевших темпами невиданными в истории ранее таким как Порошенко и пр.Эта "худшая" форма эволюция была примером в сфере образования, медицины,социальной защиты для социальных государств европы ,Канады и мн. других стран.Опять народ не тот,не повезло вам. Поищите другой.Еще как виноват.У него был шанс войти в историю, а не продолжать примитивно красть.А у моей знакомой в Керчи чуть не отобрали квартиру т.к. соседи настучали что она не живет в ней и гражданство не российское.Она успела квартиру продать по нижней цене,а у ее знакомого с такими же обстоятельствами конфисковали.У шурина отобрали участок земли в Севастополе обьявив решение предыдущей власти незаконным.Это не говоря о том, что зарплату бюджетников там постоянно уменьшают и прежнего энтузиазма о том, что "вернулись домой" в помине нет.Но говорить об этом боятся даже по телефону, т.к. бояться что подслушивают.Вы отстали лет на 70 от реальности.Сейчас в Германии немцы работают на понаехавших беженцев, в основном из исламских стран.И не дай бог кто-то упомянет, что очередное преступление там совершил мигрантБред сивой кобылы.Один врач в нормальной стране выполняет работу пяти украинских врачей пользуясь оборудованием которые есть здесь только в столице,т.е. работая интенсивнее и имея намного лучшую квалификацию из-за лучшей системы образования и конкуренции.Но идти к этому нужно не один год реформируя образование, управление и увеличивая расходы на медицину до уровня нормальных стран,год и это сложнее той эвтаназии хохлов которые вы тут пропагандируете.Если не секрет где такой "патриций" как вы изволили родиться,где учились и что добились в этой жизни чтобы так оскорблять целый народ?