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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Додано: Чет 17 жов, 2019 07:16
Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:48
safonovstanislav написав:
Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии
. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...
В настоящее время в Италии действуют следующие ставки:
минимальная ставка в размере 4% на товары/объекты, включенные в таблицу A, часть II Указа 633/72 (товары первой необходимости, продукты питания);
минимальная ставка в размере 5% на товары/объекты, включенные в таблицу A, часть II-бис Указа 633/72;
заниженная ставка в размере 10%, на товары/услуги, включенные в таблицу A, часть III D.P.R. 633/72 (это процент, который платится за продукты и услуги туристического сектора (гостиницы, пиццерии, отели, рестораны и т. д.), за некоторые продукты питания и за некоторые случаи реконструкции зданий);
обычная ставка в размере 22%, которая применяется к товарам и услугам, включенным в таблицу B Указа 633/72.
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ТЕА
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:14
ТЕА написав:
в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...
Я об этом и пишу, что сниженный налог на еду и предметы первой необходимости - это и есть поддержка самых бедных слоёв населения. Такое во многих странах. В Германии, например, то же самое. Про Италию, я уже написал, по факту там 7% налог на еду. Даже в чеках каждый товар по своей ставке НДС идёт. И не нужно доказывать бедным, что они реально бедные, проходя бюрократию. Просто пришёл в супермаркет, и купил еды с меньшим налогом.
Но, Украина, к сожалению, не может себе такого позволить. Налоги будут только повышать, и для бедных в том числе
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safonovstanislav
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:13
Faceless написав:
В реальности речь совсем не о тех, кому не хватает на еду и кто покупает феррари с месячного дохода. Речь в первую очередь о массах людей с незначительной разницей в доходах - на границе порогов прогресивного налогообложения, половина которых платит по меньшей, а половина по большей ставке. Речь о том, что прогрессивная шкала дискриминирует тех, кто старается зарабатывать больше,
Речь идет о богатых и бедных. А о массах с незначительной разницей доходов - речь не шла, так как это детали прогрессивной шкалы, которой можно это нивелировать, главное правильно поставить границы. И с богатыми тоже можно вопрос решить - и вот вам пример-импровизация:
бедные 20% (условно, к примеру, доля)
средние 75%
богатые 5%
Ставки для них :
5%
15%
20%
На стыке порогов 5-15 поверьте проблем не будет, это действительно нищенские зарплаты и переходить в их класс будет совсем не просто для уменьшения налогов.
На стыке 15-20 - во первых их не будет так много, а во вторых разница уже не "катастрофическая".
Ну или в конце концов, можно сделать две ставки 5 для бедных и 20 для остальных - с таким же результатом.
И да, во Франции проблема все таки высоких ставок, а не прогрессивной шкалы (по моему)
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Конрад Карлович
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:44
Конрад Карлович
Если вы не заметили, то в Украине всё работает иначе. С самых незащищенных слоёв населения дерут 3 шкуры, т.к. могут это делать. Будет возможность содрать четвёртую шкуру, с удовольствием это сделают. А, вот, например, на тех же заробитчан, у них управы нет. Только начнут сдирать уже первую шкуру, просто недосчитаются пару миллионов населения, по-этому для них налог 0%. Или вы действительно считаете, что олигархов будут облагать дополнительными налогами, а не работяг?
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safonovstanislav
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Додано: Чет 17 жов, 2019 17:56
safonovstanislav написав: ТЕА написав:
в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...
Я об этом и пишу, что сниженный налог на еду и предметы первой необходимости - это и есть поддержка самых бедных слоёв населения. Такое во многих странах. В Германии, например, то же самое.
Для Украины, где часто зарплаты платятся по минималке, остальное в конверте - это не применимо. Только приведёт к уменьшению сумм налогов и поступлений ЕСВ в ПФ
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pesikot
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