|
|
|
Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:39
На момент введения гривны в обиход 2 сентября 1996 года обменный курс НБУ был 1,76 грн за доллар США.
О каких долгосрочных сбережениях в гривне может идти речь вообще? Гривна обесценивается всю свою историю и будет продолжать в том же духе. Очередной _принудительный_ уровень пенсионного страхования от любимого государства - это просто кидалово (за десятилетия эти деньги в мусор превратятся).
Если есть добровольцы-оптимисты подарить свои деньги государству, ради Бога - флаг в руки. Но очередная всеобщая обязаловка - это лохотрон.
-
Civis
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:40
пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки...
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 207
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:55
Кстати,ещё важный момент.Солидарная часть тоже останется для тех,кто уже на пенсии.И что там будет?Дырка от бублика.Ведь работающие будут перечислять деньги на свои счета,а не в общий котёл.Почему об этом ни слова?
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 586
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:58
"Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать"
- Замечательные слова!
Всегда у автора хочется уточнить:
1. В какой стране?
2. В какой валюте?
3. В каком сейфе?
А больше всего нравиться призывы По.
- Мы об'єднались! Ми Разом!
- В Испании или на Мальдивах?
- Но однозначно не на Песках, или Павлополе, Широкино,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7097
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|