Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...

Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:58

"Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать"

- Замечательные слова!

Всегда у автора хочется уточнить:

1. В какой стране?

2. В какой валюте?

3. В каком сейфе?



А больше всего нравиться призывы По.

- Мы об'єднались! Ми Разом!

- В Испании или на Мальдивах?

- Но однозначно не на Песках, или Павлополе, Широкино,.....

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.