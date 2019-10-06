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Другий етап пенсійної реформи:
кожен українець сам...

Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:39

На момент введения гривны в обиход 2 сентября 1996 года обменный курс НБУ был 1,76 грн за доллар США.

О каких долгосрочных сбережениях в гривне может идти речь вообще? Гривна обесценивается всю свою историю и будет продолжать в том же духе. Очередной _принудительный_ уровень пенсионного страхования от любимого государства - это просто кидалово (за десятилетия эти деньги в мусор превратятся).

Если есть добровольцы-оптимисты подарить свои деньги государству, ради Бога - флаг в руки. Но очередная всеобщая обязаловка - это лохотрон.
Civis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:40

пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:55

Кстати,ещё важный момент.Солидарная часть тоже останется для тех,кто уже на пенсии.И что там будет?Дырка от бублика.Ведь работающие будут перечислять деньги на свои счета,а не в общий котёл.Почему об этом ни слова?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:58

"Второй этап пенсионной реформы: каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать"
- Замечательные слова!
Всегда у автора хочется уточнить:
1. В какой стране?
2. В какой валюте?
3. В каком сейфе?

А больше всего нравиться призывы По.
- Мы об'єднались! Ми Разом!
- В Испании или на Мальдивах?
- Но однозначно не на Песках, или Павлополе, Широкино,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:11

Re: Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...

Я бы хотел просто оставить это тут:
В среднем, работающий плебей отдает гос-ву
18НДФЛ+1.5Военного+22ЕСВ.
Давайте будем считать что 22ЕСВ идут тупо в пенси и их не тырят.
Представим себе студента. Вот он в 23 с дипломом выпустился и пошел ишачить на минималку. И ишачит он так до 55 лет, с которых ему пенсия положена. Если усреднить все, то есв будет около 40 у.е. итак работает наш нищеброд 55-23 = 32 года или 384 месяца. За эти месяцы он выплатил 384*40у.е.=15360.
Это если чисто минималка. И вот она, пенсия. В 2000 грн.Или 80 баксов если примерно. Т.е. если дотянуть до пенсии, не сдохнуть от болячек,аварий и т.д., а на пенсии сидеть и ниче не делать, то чтоб обнулить свой счёт нужно 15360/80/12=16лет.
Средняя продолжительность жизни - 71 год. 71-55=16. Вот и вся математика.
Можно считать не с минималка, можно что угодно, но сумма всегда будет той же +/-.
Теперь зная это, кто-то предлагает не платить есв с 23 до 27 лет. А где взять потом им на пенсию? А если накопления прогорят? Почему МОИМИ деньгами на пенсию распоряжается ГОС-ВО? Я сам вполне могу их пустить куда надо. Но нет. Ибо денег нет и они идут на пенсию текущим старикам:) поэтому либо геноцид пенсов, что в принципе и происходит, либо дайте мне самому решать куда воткнуть свой ЕСВ за кучу лет.
Дальше варианты выдумывайте сами :)
dimo_0n
 
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