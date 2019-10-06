Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...

Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:11

Я бы хотел просто оставить это тут:В среднем, работающий плебей отдает гос-ву18НДФЛ+1.5Военного+22ЕСВ.Давайте будем считать что 22ЕСВ идут тупо в пенси и их не тырят.Представим себе студента. Вот он в 23 с дипломом выпустился и пошел ишачить на минималку. И ишачит он так до 55 лет, с которых ему пенсия положена. Если усреднить все, то есв будет около 40 у.е. итак работает наш нищеброд 55-23 = 32 года или 384 месяца. За эти месяцы он выплатил 384*40у.е.=15360.Это если чисто минималка. И вот она, пенсия. В 2000 грн.Или 80 баксов если примерно. Т.е. если дотянуть до пенсии, не сдохнуть от болячек,аварий и т.д., а на пенсии сидеть и ниче не делать, то чтоб обнулить свой счёт нужно 15360/80/12=16лет.Средняя продолжительность жизни - 71 год. 71-55=16. Вот и вся математика.Можно считать не с минималка, можно что угодно, но сумма всегда будет той же +/-.Теперь зная это, кто-то предлагает не платить есв с 23 до 27 лет. А где взять потом им на пенсию? А если накопления прогорят? Почему МОИМИ деньгами на пенсию распоряжается ГОС-ВО? Я сам вполне могу их пустить куда надо. Но нет. Ибо денег нет и они идут на пенсию текущим старикам:) поэтому либо геноцид пенсов, что в принципе и происходит, либо дайте мне самому решать куда воткнуть свой ЕСВ за кучу лет.Дальше варианты выдумывайте сами