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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 08 лют, 2021 15:56
А хіба це справедливо, коли не має значення скільки років ти проробив???!!!
Додано: Вів 06 лип, 2021 06:52
380636136904
Да, это можно сделать на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Подробнее можно прочитать здесь
https://finance.ua/saving/straxovoi-sta ... ert_050721
Додано: Сер 07 лип, 2021 09:12
380636136904
Проверял свой на портале ПФ. Только, если заходишь по логину, то там калькулятора не будет.
Додано: Нед 11 лип, 2021 09:52
Почему не с 90-х годов ведётся страховой стаж?
А потому что многие подделывают записи в трудовых книжках!
А через налоги подделку выявить элементарно!
Снова платят миллионы грн тунеядцам, а с работяг, имеющим 30-40 лет фактического стажа платят копейки!
Работяги делятся в блатном законе своей заработанной пенсией с тунеядцами. Вот как украинцы тянут на себе уродов, любителей "русского мира".
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:19
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:29
Это обман, что можно без поездок что то сделать.
Для регистрации на сайте надо личное присутствие в пенсионном фонде.
Значит уже, как минимум один раз надо приехать в пенсионный фонд.
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:14
Re: Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
Для регистрации достаточно ЕЦП, которую можно удалённо получить, и никуда не нужно ехать
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:41
Faceless
Меня не пускает по ЕЦП и по ID.GOV.UA
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