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Українців залишать
без держстандартів

Українців залишать без держстандартів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:56

Українців залишать без держстандартів

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада готує революцію стандартів: депутати прийняли за основу законопроект, який скасовує обов'язковість застосування національних стандартів у всіх сферах: від архітектури до екології.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:56

По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?! Только после того, как заболеете, не сможете вылечится или потратите кучу денег впустую на ремонт. В ЕС есть обязательная сертификация практически всей продукции, CE mark называется. Без которого нельзя ничего продать в ЕС, а требования к продуктам и фармацевтике -вообще очень строги и контролируются отдельно. Это гарантирует пусть не качество, но безопасность продукции обязательно. В США, в самой рыночной стране, есть FDA (Food and Drug Administration), контролирующая и регламентирующая качество продуктов, лекарств, медтехники и ещё ряд критических отраслей.
Похоже, что в нынешнем парламенте собрались недоумки...
GUD
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:30

Если сейчас из говна делают, то после отмены тем более не поймут
p_a_l
 
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