29 листопада 2019 року в Україні відбудеться «Чорна п'ятниця». Українці планують витратити онлайн і в магазинах свого міста 3139 гривень.
Дивися повний текст «Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати українці цьогоріч (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 00:52
«Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати українці цьогоріч (інфографіка).
Додано: Пон 14 жов, 2019 00:52
доказано многократно ! цены никто не понижает ! наоборот либо цены повышают либо класный товар прячут !
Додано: Пон 14 жов, 2019 10:29
Додано: Пон 14 жов, 2019 13:49
чего только не придумают продаваны, чтобы продать что-нибудь ненужное.
Скидки 62% говорите - в большинстве случаев сначала повысят на 50%, а потом уже можно и скидку сделать, даже 62%.
Либо какой-то неликвид. Никто в Украине такие настоящие скидки 60% на хороший и нужный и "трендовый" товар не даст.
Да, и наверное у продаванов, за две недели до и две недели после этой черной пятницы, клиентов раз-два и всё.
|