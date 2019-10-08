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"Київстар" готує зміни у деяких тарифах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33
Пропонуємо до обговорення:
22 жовтня 2019 року "Київстар" представить оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33
в Киевстар все изменения в одном направлении - повышение цен....
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ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:39
ТЕА
Не только. Также уменьшение объёма интернета .
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