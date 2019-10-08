22 жовтня 2019 року "Київстар" представить оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.
Дивися повний текст \"Київстар\" готує зміни у деяких тарифах.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33
"Київстар" готує зміни у деяких тарифах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київстар\" готує зміни у деяких тарифах.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:53
Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:13
Re:
Дада, помню помню, раньше закинул 20 грн и знаешь что 15 минут разговора есть в любом случае, а сейчас чтобы не снималась абонка надо попоплнять максимум на 4 грн которых хватит на один звонок 1-2 минуты, т.к. когда остаток 1.5 грн (больше чем стоимость минуты!!!), вызов не идет - недостаточно коштив
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:55
многие мои знакомые пенсионеры после введения Киевстаром тарифов с абонплатой перешли на 3моб без абонплаты -
после такого перехода расходы на связь снизились в разы...
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