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"Київстар" готує зміни
у деяких тарифах

"Київстар" готує зміни у деяких тарифах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33

"Київстар" готує зміни у деяких тарифах

Пропонуємо до обговорення:
22 жовтня 2019 року "Київстар" представить оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.

Дивися повний текст \"Київстар\" готує зміни у деяких тарифах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33

в Киевстар все изменения в одном направлении - повышение цен....
ТЕА
 
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ТЕАНе только. Также уменьшение объёма интернета . :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:53

Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:13

Re:

Дада, помню помню, раньше закинул 20 грн и знаешь что 15 минут разговора есть в любом случае, а сейчас чтобы не снималась абонка надо попоплнять максимум на 4 грн которых хватит на один звонок 1-2 минуты, т.к. когда остаток 1.5 грн (больше чем стоимость минуты!!!), вызов не идет - недостаточно коштив
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:55

  hxbbgaf написав:Полстраны пенсионеры, которые звонят раз в месяц, их пересадили на абонплату с нищенской пенсии, антимонопольный комитет бездействует, зачем платим налоги?

многие мои знакомые пенсионеры после введения Киевстаром тарифов с абонплатой перешли на 3моб без абонплаты - http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
после такого перехода расходы на связь снизились в разы...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:31

  Diman написав:Дада, помню помню, раньше закинул 20 грн и знаешь что 15 минут разговора есть в любом случае, а сейчас чтобы не снималась абонка надо попоплнять максимум на 4 грн которых хватит на один звонок 1-2 минуты, т.к. когда остаток 1.5 грн (больше чем стоимость минуты!!!), вызов не идет - недостаточно коштив

Какой еще звонок на 1-2 минуты? -- в сети -- безлим...
_hunter
 
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