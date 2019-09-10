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Отримувачів соцвиплат
перевірятимуть: ВР ухвалила...

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:14

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Верховної Ради ухвалили законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат.

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