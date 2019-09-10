Депутати Верховної Ради ухвалили законопроект №1231 про верифікацію та моніторинг державних виплат.
Дивися повний текст Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила законопроект.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:14
Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
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Дивися повний текст Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила законопроект.
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