Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

Зеленые рулят!
Интересно сейчас также Зе команду поддерживает 70% населения. Те кто был Зелеными уже начинают созревать, правда бояться об этом говорить потому как в момент выборов у них крышу рвало!
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52
Зеленые рулят!
Интересно сейчас также Зе команду поддерживает 70% населения. Те кто был Зелеными уже начинают созревать, правда бояться об этом говорить потому как в момент выборов у них крышу рвало!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:50
У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))
Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:03
реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...
Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:57
За Зелёного голосовали кто помоложе-по приколу, кто постарше - чтобы Порошка завалить.
Но как оказалось, это тот же порошок. Только прежний был весь в шоколаде, а этот - весь в искусстве.
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