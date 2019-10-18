RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Отримувачів соцвиплат
перевірятимуть: ВР ухвалила...

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52

Зеленые рулят!
Интересно сейчас также Зе команду поддерживает 70% населения. Те кто был Зелеными уже начинают созревать, правда бояться об этом говорить потому как в момент выборов у них крышу рвало!
wok_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:50

У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))
noxfox70
 
Повідомлень: 176
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:03

  noxfox70 написав:У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))

реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...
ТЕА
 
Повідомлень: 259
З нами з: 19.07.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:57

  ТЕА написав:
  noxfox70 написав:У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))

реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...


За Зелёного голосовали кто помоложе-по приколу, кто постарше - чтобы Порошка завалить.
Но как оказалось, это тот же порошок. Только прежний был весь в шоколаде, а этот - весь в искусстве.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 13.03.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила держбюджет-2020 у першому читанні
R2 » П'ят 18 жов, 2019 17:08
1 48
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 17:08
fishman
ВР ухвалила закон про анбандлінг за основу
R2 » П'ят 18 жов, 2019 15:33
0 45
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 15:33
R2
Рада ухвалила закон для посилення боротьби з...
R2 » П'ят 18 жов, 2019 10:44
1 37
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:44
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15426)
19.10.2019 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.