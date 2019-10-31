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Просто повірте: Гончарук
розповів про швидке економічне...

Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:09

Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне...

Пропонуємо до обговорення:
"Все взагалі починається з мрії. Я хочу сказати людям: просто повірте", - сказав Гончарук в прямому ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Дивися повний текст Просто повірте: Гончарук розповів про швидке економічне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 15:09

Пора уже населению банки с водой перед телевизором ставить, как у Кашпировского. Мантрами премьера и прочей ЗЕ-команды она превратится в текилу.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:09

"Просто поверьте" слышим уже 28 лет!.
Это не уровень премьер - министра. Такое говорят в 1м-3м классах средней щколы. Где рассчеты, программа, заключение экспертов план, график.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 16:26

А он что Бог - чтобы в него просто верить?
RomanTik
 
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