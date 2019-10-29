Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Додано: Вів 26 лис, 2019 05:41

EKO, и тут какие-то странные производные мощности по времени. С такими точно ничего считать не получится. У них считает общеквартирный счётчик. Мне просто показали обычный месячный счёт за электроэнергию. Полагаю, энерго и управляющие компании хорошо следят, чтобы показания не занижались. Я у них по квартире не вымерял кто чего сколько. Могу сказать, что вот сейчас мне паурметр на холодильнике показывает 380 кВтч. Это за 9 месяцев или даже больше. Т.е. мой дико энергоёмкий холодильник и тот ест всего 42 Квтч в месяц. Значит класса A+ будет где-то 20. Про остальное не скажу. Наверное, и плиту не держат каждый день по часу на мощности в 2 кВт. Для индукционной это довольно таки большая мощность.