Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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moveton написав:семья из двух человек со стиральной машиной, кондиционером, посудомойкой, скороваркой, чайником и вообще всей кухней на электричестве (дом высотный, газа нет) укладывается в 100 кВтч в месяц.
Холодильник: В среднем, около 1 киловатта в сутки (30 кВт в месяц) или 0,04 кВт в час. Электроплита: возьмем по минимуму. Конфорка на 1 квт/час допустим работает 1,5-2 часа в сутки. *30 дней = 50-60 квт. 30+60 Уже имеем 90. Дальше со стиральной машиной, кондиционером, посудомойкой, скороваркой, чайником будем считать?
Весна прийде - саджати будемо! Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время»BLѢ
EKO, и тут какие-то странные производные мощности по времени. С такими точно ничего считать не получится. У них считает общеквартирный счётчик. Мне просто показали обычный месячный счёт за электроэнергию. Полагаю, энерго и управляющие компании хорошо следят, чтобы показания не занижались. Я у них по квартире не вымерял кто чего сколько. Могу сказать, что вот сейчас мне паурметр на холодильнике показывает 380 кВтч. Это за 9 месяцев или даже больше. Т.е. мой дико энергоёмкий холодильник и тот ест всего 42 Квтч в месяц. Значит класса A+ будет где-то 20. Про остальное не скажу. Наверное, и плиту не держат каждый день по часу на мощности в 2 кВт. Для индукционной это довольно таки большая мощность.