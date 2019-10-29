Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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moveton написав:Сомневаюсь, что там проверяющие настолько не разбираются в своём деле, ну да бог с ними. Тема не про экстремальную экономию. В свои-то 167 Вт я верю, как в родные. Они уже больше одного счётчика пережили. Добавить кучу стирки за детьми, горячую ванну из бойлера каждый день, борщи на электроплите... Хорошо, утроим. 500 Вт. Но не в тысячу же раз больше. 500 кВт не кушает даже мой офис на сотню человек с его серверной и кухней на электричестве. Это уже действительно цех какой-то.
Ви фізику в школі вчили?? Які Вт? Вт - це одиниця вимірювання потужності. Умовно кажучи маємо лампочку 100 Вт. Так ось ця лампочка за годину споживає 100 Вт-год або 0,1 кВт-год. Розберіться спочатку з термінологією а потім пишіть дурниці.
Вт, полагаю, обычные, системы СИ. Всё верно. Такая лампочка за час употребит энергии 100 Втч. Если у цеха потребляемая мощностью 500 кВт, то за час он потребит энергии 500 кВтч. Квартира с потребляемой мощностью 167 Вт за месяц тратит энергии 120 кВтч (у тех, кто физику не учил: 120 кВт в час). Что не так?
Востаннє редагувалось moveton в Вів 26 лис, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Вт, полагаю, обычные, системы СИ. Всё верно. Такая лампочка за час употребит энергии 100 Втч. Если у цеха потребляемая мощностью 500 кВт, то за час он потребит энергии 500 кВтч. Квартира с потребляемой мощностью 167 Вт за месяц тратит энергии 120 кВтч. Что не так?
Невже не зрозуміло що не так??? Лампочка може світити 1 год в день, а може світити 10 годин в день. В першому випадку ви заплатите в місяць за 3 кВт-год, а в другому за 30 кВт-год. Ваша квартира споживає цілодобово 167 Вт? Це як? У будь-якому разі рахувати так, як рахуєте ви, некоректно.
andrijk777 написав:Невже не зрозуміло що не так??? Лампочка може світити 1 год в день, а може світити 10 годин в день. В першому випадку ви заплатите в місяць за 3 кВт-год, а в другому за 30 кВт-год. Ваша квартира споживає цілодобово 167 Вт? Це як? У будь-якому разі рахувати так, як рахуєте ви, некоректно.
Безусловно, я плачу за энергию, а не за мощность. За 120 кВтч каждый месяц. Что мне и даёт среднюю мощность в 167 Вт. А какая она должна быть, если корректно?
andrijk777 написав:Невже не зрозуміло що не так??? Лампочка може світити 1 год в день, а може світити 10 годин в день. В першому випадку ви заплатите в місяць за 3 кВт-год, а в другому за 30 кВт-год. Ваша квартира споживає цілодобово 167 Вт? Це як? У будь-якому разі рахувати так, як рахуєте ви, некоректно.
Безусловно, я плачу за энергию, а не за мощность. За 120 кВтч каждый месяц. Что мне и даёт среднюю мощность в 167 Вт. А какая она должна быть, если корректно?
""""Если в среднем за сутки, то у меня двухкомнатная квартира 167 Вт кушает."""" С головой как то подружись
andrijk777 написав:Невже не зрозуміло що не так??? Лампочка може світити 1 год в день, а може світити 10 годин в день. В першому випадку ви заплатите в місяць за 3 кВт-год, а в другому за 30 кВт-год. Ваша квартира споживає цілодобово 167 Вт? Це як? У будь-якому разі рахувати так, як рахуєте ви, некоректно.
Безусловно, я плачу за энергию, а не за мощность. За 120 кВтч каждый месяц. Что мне и даёт среднюю мощность в 167 Вт. А какая она должна быть, если корректно?
Некоректне саме поняття "середня потужність". Це так само якщо у мене є автомобіль і він в середньому рухається зі швидкістю 10 км/год. Ну він стоїть у мене в гаражі 22 год і я на ньому їжджу 2 год в день зі швидкістю 100 км/год. Але в "середньому" він рухається зі швидкістю 10 км/год. Коректно? Ні, смішно.
moveton написав:Сомневаюсь, что там проверяющие настолько не разбираются в своём деле, ну да бог с ними. Тема не про экстремальную экономию. В свои-то 167 Вт я верю, как в родные. Они уже больше одного счётчика пережили. Добавить кучу стирки за детьми, горячую ванну из бойлера каждый день, борщи на электроплите... Хорошо, утроим. 500 Вт. Но не в тысячу же раз больше. 500 кВт не кушает даже мой офис на сотню человек с его серверной и кухней на электричестве. Это уже действительно цех какой-то.
Ви фізику в школі вчили?? Які Вт? Вт - це одиниця вимірювання потужності. Умовно кажучи маємо лампочку 100 Вт. Так ось ця лампочка за годину споживає 100 Вт-год або 0,1 кВт-год. Розберіться спочатку з термінологією а потім пишіть дурниці.
Вт, полагаю, обычные, системы СИ. Всё верно. Такая лампочка за час употребит энергии 100 Втч. Если у цеха потребляемая мощностью 500 кВт, то за час он потребит энергии 500 кВтч. Квартира с потребляемой мощностью 167 Вт за месяц тратит энергии 120 кВтч (у тех, кто физику не учил: 120 кВт в час). Что не так?
"Не так" тут то, что очередная криво-говорящая-голова из ЗЕ команды в очередной раз "криво" выразилась. >>> “Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він. после такого уточнения еще раз уточнять нужно -- то ли это мгновенное потребление (и тогда да -- это реально дофига) -- то ли это он физику не знает и "имел в виду" стандартные кВт*ч.
_hunter написав:"Не так" тут то, что очередная криво-говорящая-голова из ЗЕ команды в очередной раз "криво" выразилась. >>> “Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він. после такого уточнения еще раз уточнять нужно -- то ли это мгновенное потребление (и тогда да -- это реально дофига) -- то ли это он физику не знает и "имел в виду" стандартные кВт*ч.