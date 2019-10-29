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Мінекоенерго вивчає можливість
підвищення тарифу на е/е...

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:10

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

  moveton написав:Вт, полагаю, обычные, системы СИ. Всё верно. Такая лампочка за час употребит энергии 100 Втч. Если у цеха потребляемая мощностью 500 кВт, то за час он потребит энергии 500 кВтч. Квартира с потребляемой мощностью 167 Вт за месяц тратит энергии 120 кВтч (у тех, кто физику не учил: 120 кВт в час). Что не так?

В статті не описано чи це за годину чи за місяць. За місяць 500кВт*год дуже легко накрутити якщо є бойлер і електроплита. Бойлер на 80л типовий за добу підтримання температури втрачає 1,2-1,5 кВт тепла - навіть якщо ви жодного разу не включили гарячу воду
Споживання котре ви описали - дуже велика помилка в підході до обрахунків. Щоб зрозуміли - пралка за 1 цикл прання споживає 1,5-2 кВт*год, особливо в момент старту та нагріву води - вимагає підключеної потужності в 2,5 кВт*год, індукційна плита - вимагає підключення в 7,4кВт*год, це не означає що вона завжди споживає стільки, але якщо включити всі камфорки то стільки їй потрібно
Востаннє редагувалось dinozavrik в Вів 26 лис, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:11

  andrijk777 написав:кВт*год мав на увазі, це ж очевидно.

Исходя из чего очевидно-то? Написано чётко. Мощность для промпотребителя вполне разумная. Всё увязывается.

Вот про первый класс, уже фиг пойми. https://www.unian.net/economics/energet ... assam.html
Ну и наконец, потребителем 1 класса является промышленное предприятие со среднемесячным объемом потребления электрической энергии 150 млн кВт в год.

Шо делать, в СМИ пишут махровые гуманитарии.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:19

  moveton написав:
  andrijk777 написав:кВт*год мав на увазі, це ж очевидно.

Исходя из чего очевидно-то? Написано чётко. Мощность для промпотребителя вполне разумная. Всё увязывается.

Вот про первый класс, уже фиг пойми. https://www.unian.net/economics/energet ... assam.html
Ну и наконец, потребителем 1 класса является промышленное предприятие со среднемесячным объемом потребления электрической энергии 150 млн кВт в год.

Шо делать, в СМИ пишут махровые гуманитарии.

Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:39

  Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...

Потреблённой:
“Зокрема, ми розглядаємо і вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової – до II класу напруги – для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші”, – додав голова Минэкоэнерго.

Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже забезпечений, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.

“Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він.

Вероятно Вы не представляете, что 500 кВт подключенной - это подстанция.
Стоимость такого подключения заоблачна.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:54

  Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...

Отож. Даже в министерстве заподозрили, что если домик жрёт 500 кВт, значит физик в нём живёт богатый и можно его постричь по ценам промпотребителей. Что у нас по документам такие частные домики запросто могут быть, я бы не удивлялся. Провода и подстанция во дворе домика, то уже технические мелочи.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:01

  Kudrjavuy написав:
  Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...

Потреблённой:
“Зокрема, ми розглядаємо і вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової – до II класу напруги – для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші”, – додав голова Минэкоэнерго.

Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже забезпечений, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.

“Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він.

Вероятно Вы не представляете, что 500 кВт подключенной - это подстанция.
Стоимость такого подключения заоблачна.


  moveton написав:
  Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...

Отож. Даже в министерстве заподозрили, что если домик жрёт 500 кВт, значит физик в нём живёт богатый и можно его постричь по ценам промпотребителей. Что у нас по документам такие частные домики запросто могут быть, я бы не удивлялся. Провода и подстанция во дворе домика, то уже технические мелочи.


- Это две пятиэтажки по 80 квартир с электроотоплением.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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