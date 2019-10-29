Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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moveton написав:Вт, полагаю, обычные, системы СИ. Всё верно. Такая лампочка за час употребит энергии 100 Втч. Если у цеха потребляемая мощностью 500 кВт, то за час он потребит энергии 500 кВтч. Квартира с потребляемой мощностью 167 Вт за месяц тратит энергии 120 кВтч (у тех, кто физику не учил: 120 кВт в час). Что не так?
В статті не описано чи це за годину чи за місяць. За місяць 500кВт*год дуже легко накрутити якщо є бойлер і електроплита. Бойлер на 80л типовий за добу підтримання температури втрачає 1,2-1,5 кВт тепла - навіть якщо ви жодного разу не включили гарячу воду Споживання котре ви описали - дуже велика помилка в підході до обрахунків. Щоб зрозуміли - пралка за 1 цикл прання споживає 1,5-2 кВт*год, особливо в момент старту та нагріву води - вимагає підключеної потужності в 2,5 кВт*год, індукційна плита - вимагає підключення в 7,4кВт*год, це не означає що вона завжди споживає стільки, але якщо включити всі камфорки то стільки їй потрібно
Востаннє редагувалось dinozavrik в Вів 26 лис, 2019 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Ну и наконец, потребителем 1 класса является промышленное предприятие со среднемесячным объемом потребления электрической энергии 150 млн кВт в год.
Шо делать, в СМИ пишут махровые гуманитарии.
Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...
Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...
Потреблённой:
“Зокрема, ми розглядаємо і вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової – до II класу напруги – для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші”, – додав голова Минэкоэнерго.
Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже забезпечений, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.
“Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він.
Вероятно Вы не представляете, что 500 кВт подключенной - это подстанция. Стоимость такого подключения заоблачна.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...
Отож. Даже в министерстве заподозрили, что если домик жрёт 500 кВт, значит физик в нём живёт богатый и можно его постричь по ценам промпотребителей. Что у нас по документам такие частные домики запросто могут быть, я бы не удивлялся. Провода и подстанция во дворе домика, то уже технические мелочи.
Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...
Потреблённой:
“Зокрема, ми розглядаємо і вивчаємо можливість, що означає приведення ціни до реальної ринкової – до II класу напруги – для тих побутових споживачів, які споживають набагато більше, ніж інші”, – додав голова Минэкоэнерго.
Оржель пояснив, що йдеться про випадки, коли споживач або дуже забезпечений, або він ховає за фізичною особою промислове виробництво.
“Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше”, – уточнив він.
Вероятно Вы не представляете, что 500 кВт подключенной - это подстанция. Стоимость такого подключения заоблачна.
moveton написав:
Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...
Отож. Даже в министерстве заподозрили, что если домик жрёт 500 кВт, значит физик в нём живёт богатый и можно его постричь по ценам промпотребителей. Что у нас по документам такие частные домики запросто могут быть, я бы не удивлялся. Провода и подстанция во дворе домика, то уже технические мелочи.
- Это две пятиэтажки по 80 квартир с электроотоплением.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrein написав: Шо за ля-ля ? 167 Вт*ч - это всего лишь полчаса работы холодильника или такое же время работы плазменного тв.
Может не стоит вместо холодильника радиатор покупать? Мой кушает чуть больше 100 Вт, когда работает. Могу фотку с пауэрметром прислать. Причём это много на самом деле. Этот ещё советский времён кабы не Хрущёва. Современный кушал бы 50 Вт, но менять нет экономического смысла. При нынешних ценах на электричество не окупится никогда. Работает, как и положено домашнему холодильнику, не круглые сутки. Плазменного ТВ у меня нет. Не знаю, может я и исключительный, но в 120 кВтч за месяц примерно укладываюсь. Фотографию обычной платёжки показать?
Вы по ходу с математикой никогда не дружили. 120 кВт/30=4кВт (4000 Вт) в сутки, но вы же написали что потребляете в сутки 167 Вт
В мене раніше стояв старий совецький дисковий лічильник 1984 р.в., із яким було в районі 180-200 квт/міс. Потім наш обленерго заапгрейдив лічильник на новий сучасний, і після цього споживання менше 260 квт не виходить ніяк. Так що важливо не тільки скільки споживати, а і як рахувати. )))
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent написав:В мене раніше стояв старий совецький дисковий лічильник 1984 р.в., із яким було в районі 180-200 квт/міс. Потім наш обленерго заапгрейдив лічильник на новий сучасний, і після цього споживання менше 260 квт не виходить ніяк. Так що важливо не тільки скільки споживати, а і як рахувати. )))
Само собой. Счётчики потому и меняют, что старые от износа уже не так бодро крутятся. Но у меня относительно недавно меняли и месячный набор остался примерно таким же поэтому не могу разделить конспирологические настроения о том, что новые счётчики сильно врут в пользу энергетиков.