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Мінекоенерго вивчає можливість
підвищення тарифу на е/е...

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:34

А если я докажу, что малообеспеченный и не имею никакого производства на дому - мне не повысят тариф?
rajdugasat
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:36

moveton

Вам просто повезло.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:40

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

https://nv.ua/ukr/biz/experts/zmina-zel ... 54901.html

Німеччина та Великобританія для стимулювання розвитку зеленої енергетики також виплачували значні компенсації. Через деякий час країни переглянули їх розмір (не ретроспективно!). Адже головна мета — заохотити інвесторів до розвитку галузі ВДЕ — була досягнута. Результат: в Німеччині за першу половину 2019 року з енергії сонця, вітру, води і біомаси вперше було вироблено більше електроенергії, ніж на АЕС і на вугільних ТЕС. А до 2030 року в країні планують довести частку «зеленої електрики» в енергобалансі до 65%.

А є приклад Румунії, Іспанії та Італії, які зробили ретроспективне пониження зеленого тарифу. Це призвело, по-перше, до низки судових позовів до міжнародного арбітражу. Радикальна зміна нормативної бази тягне за собою відповідальність держави за порушення своїх інвестиційних зобов’язань. Як наслідок — уряди країн несуть мільйонні збитки для виплати компенсацій інвесторам. А по друге, і найголовніше, таким кроком фактично зруйновано галузь ВДЕ, яку не можуть відновити протягом останніх 2−3 років через втрату довіри інвесторів.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:42

Re: Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е.

  Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...

Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:03

  dinozavrik написав:
  Puente написав:Так тож пишуть про приватника . 500 кВт приєднаної потужності для приватника я в принципі не уявляю - порахуйте , які це будуть струми на 380 В . А приватникам 10 кВ чи вище щоб давали - щось не чув ...

Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення

вы в размерностях для начала разберитесь...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:24

  _hunter написав:вы в размерностях для начала разберитесь...

Оно простым финансистам надо? У них в электричестве есть только киловаттчасы и не важно, как их писать: кВ, кВт, кВтч или даже кВт/ч.
moveton
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