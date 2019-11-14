Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Общественная организация “Украинское ядерное общество” (УкрЯО) призывает президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука затормозить отставку президента НАЭК “Энергоатом” Юрия Недашковского. Об этом сообщают Українські новини.
Об этом говорится в открытом письме УкрЯО, направленном 27 ноября президенту и главе Кабмина за подписями почетного президента УкрЯО, заслуженного энергетика Украины Владимира Бронникова и председателя координационного совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максима Кремня.
В своем обращении самая крупная общественная организация в энергетике Украины, которая является членом Европейского ядерного общества, призывает руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг стратегической для Украины ядерно-энергетической отрасли.
“Как стало известно, министр энергетики и защиты окружающей среды срочно инициировал отставку президента НАЭК “Энергоатом” Юрия Недашковского. Человека, который является настоящим профессионалом, который прошел все возможные ступени на атомной электростанции — от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора. Специалиста, который трижды возглавлял “НАЭК” Энергоатом” и был заместителем министра энергетики по вопросам ядерной отрасли и возобновляемой энергетики. Имеет высокий авторитет и доверие всех возможных мировых институтов в ядерной области и выступал с докладом по вопросам обеспечения национальной безопасности на заседании Атлантического совета. Специалист с мировым именем, которому министр Оржель запрещает командировки в США и Европу”, — отмечается в письме.
Авторы письма обращают внимание на то, что с начала военной агрессии России атомная энергетика стала гарантом энергетической безопасности Украины.
“За рекордно короткие сроки ценой огромных усилий атомщиков и непосредственно президента ГП “НАЭК” Энергоатом” Юрия Недашковского был реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые позволили уничтожить историческую зависимость украинской атомной отрасли от российской. Атомщики заставили государство с имперскими амбициями, которое привыкло диктовать условия шантажом и подкупом, стать рядовым игроком на рынке, прозрачно конкурировать за него, а не как обычно диктовать свои условия через политические рычаги”, — напоминают в УкрЯО.
Однако, — отмечают подписанты обращения, — последние заявления министра энергетики и защиты окружающей среды ставят крест не только на будущем развитии, но и на сегодняшней безопасной и надежной работе атомной отрасли, которая обеспечивает более 50% производства дешевой в мире электроэнергии для Украины.
“11 блоков-миллионников уже полгода работают вдвое дешевле, чем платит население за социальным — дешевым тарифом на электроэнергию! При этом, украинские атомщики успевают выполнять все международные требования, обеспечивать физическую защиту АЭС в военных условиях, модернизировать АЭС в соответствии с самыми современными технологиями, продлевать ресурс атомных блоков, в которых истек срок эксплуатации, на 10, а где-то на 20 лет. Программа ЮрияНедашковского “9 блоков по 6 лет” почти реализована. Разве это не критерии эффективной работы государственного предприятия для министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля?”, — спрашивают члены УкрЯО.
Они также напомнили, что НАЭК “Энергоатом” ежегодно занимает первые месяцы среди предприятий Украины по индексу прозрачности, входит в ТОП-5 самых зеленых энергопредприятий мира, успешно проходит все миссии Всемирной ассоциации операторов АЭС и МАГАТЭ (Агентство по ядерной энергетике, входит в общую систему международных организаций ООН), в том числе по проверке эффективности анализа опыта обеспечения эксплуатационной безопасности PROSPER. “Украина с блоками советского дизайна первой в мире приняла миссию из специалистов, работающих на энергоблоках западного дизайна, и успешно прошла проверку. Россия от такой проверки отказалась”, — говорится в обращении.
Авторы обращения выразили возмущение действиями министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который тормозит все проекты развития и поддержания нормального функционирования атомной отрасли Украины.
“Последние заявления Министра за ограничение производства отечественной атомной электроэнергии в пользу импорта электроэнергии из России и Беларуси, и в то же время против экспорта украинской атомной электроэнергии в Польшу демонстрируют его желание быстро изменить курс от энергонезависимости Украины в сторону зависимости от РФ, от развития атомной энергетики до ее уничтожения. Постоянное наращивание импорта электроэнергии из РФ с параллельным диспетчерским ограничением выдачи полной мощности энергоблоков украинских АЭС, отпуск электроэнергии АЕС по спецобязательствам втрое дешевле указанного российско-белорусского импорта ставят под сомнение профессионализм и компетенцию действующего министра А. Оржеля”, — отмечается в открытом письме к руководству государства.
Все это представляет опасность не только для стабильной работы энергосистемы Украины, но и стабильного обеспечения населения Украины доступной атомной электроэнергией, предупреждают авторы обращения.
Или чей "Гешефт"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 27 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність
Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність
Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
dinozavrik написав:які 3 кВт/год? це вже не вмикати пралку поки вода в чайнику гріється, і не вмикати більше ніж 1камфорка на електроплиті? в мене зараз 380В 40А автомат, ніякого особливо паперу не підписував - просто оплатив за підключену потужність
Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
В нём указана мощность max Стр 1.- "Предмет договору" - абзац первый. - строка вторая
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Не поленитесь изучить свой договор с поставщиком. Цифры там стоят указанные.
Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року, так як нема газу - то стоїть електричний котел на опалення + електроплита. Стандартне підключення, скажіть конкретно що саме ви хочете хнайти в договорі?
В нём указана мощность max Стр 1.- "Предмет договору" - абзац первый. - строка вторая
Дозволена приєднана потужність 25 кВт, напруга 380В, категорія надійності 3тя
dinozavrik написав:Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
Текперь: 1. Когда ВЫ оформляли "Договор" - 2018 (год) 2. Сколько Вами было оплачено за каждый киловатт подключенной мощности свыше 3х киловатт?(ДТЭК-?) 3. Разницу в 380В (счётчик, проводка, бытовая перефазировка,...) и 220(технически мне не нужно объяснять) только официальные цены в год подключения.(к примеру в 13м это стоило 1 т грн за +1 кВт - в 90е мы не знали, что это такое -никому) 4. Сколько обошелся "Акт осмотра" на разрешение к подключению, и т.д.
Объясню: "пришло время" и у меня "срезали" всё, что было свыше 3х кВт(по третьим причинам) - теперь "только за отдельную плату" ВСЁ, что в своё время вышло за рамки серого "б..."
Поэтому "дають спокійно" - имеют реальные цифры выходящие за "общие рамки".(даже в сельской местности - ограниченно масляным трансформатором от "царя гороха" в 5кВт, это из моей практики) ВСЁ стоит отдельно своих денег.
dinozavrik написав:Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року,
- с ДТЭК?
В некоторых случаях "лишнее подключение"... - сравнимо "со своим ветрячком" - по ценам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
dinozavrik написав:Приватникам до 30кВт*год дають спокійно, тим в кого нема газу і є тільки електроопалення
Текперь: 1. Когда ВЫ оформляли "Договор" - 2018 (год) 2. Сколько Вами было оплачено за каждый киловатт подключенной мощности свыше 3х киловатт?(ДТЭК-?) 3. Разницу в 380В (счётчик, проводка, бытовая перефазировка,...) и 220(технически мне не нужно объяснять) только официальные цены в год подключения.(к примеру в 13м это стоило 1 т грн за +1 кВт - в 90е мы не знали, что это такое -никому) 4. Сколько обошелся "Акт осмотра" на разрешение к подключению, и т.д.
Объясню: "пришло время" и у меня "срезали" всё, что было свыше 3х кВт(по третьим причинам) - теперь "только за отдельную плату" ВСЁ, что в своё время вышло за рамки серого "б..."
Поэтому "дають спокійно" - имеют реальные цифры выходящие за "общие рамки".(даже в сельской местности - ограниченно масляным трансформатором от "царя гороха" в 5кВт, это из моей практики) ВСЁ стоит отдельно своих денег.
dinozavrik написав:Це якраз цифри з договору, підключав електрику до будинку минулого року,
- с ДТЭК?
В некоторых случаях "лишнее подключение"... - сравнимо "со своим ветрячком" - по ценам.
За 25 кВт заплатив 30 тис грн, однією платіжкою (1200 грн за кВт, якщо б брав менше ніж 16 - то було б дорожче за кВт), 1500 грн - проект. Підключали дууууже довго, оплачено було десь в серпні - по факту приєднали в лютому ( можливо чекали що занесу якись подарунок, але замість подарунків я залишив скаргу на гарячій лінії що терміни зривають які в договорі написані ). За газ хотіли багато не по документах - тому його не підключав і поставив електрокотел, перевів на двох зонний тариф ( теж довго робили) коштувало щось 150 грн, також на тариф на електроопалення (там якась одна чи дві квитанції оплачувались, кілька сотень грн). Можливо повезло бо не далеко доволі нова підстанція, пропонували більше брати - але мені і 25 то з суттєвим запасом Зараз у нас тариф на підключення дуже сильно підняли (3200 грн за кВт) і лічильник клієнт вже сам ставить