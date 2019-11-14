Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Украинское ядерное общество пытается затормозить отставку главы”Энергоатома”[16:00 27 ноября 2019 года ]Общественная организация “Украинское ядерное общество” (УкрЯО) призывает президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Алексея Гончарука затормозить отставку президента НАЭК “Энергоатом” Юрия Недашковского. Об этом сообщают Українські новини.Об этом говорится в открытом письме УкрЯО, направленном 27 ноября президенту и главе Кабмина за подписями почетного президента УкрЯО, заслуженного энергетика Украины Владимира Бронникова и председателя координационного совета Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины Максима Кремня.В своем обращении самая крупная общественная организация в энергетике Украины, которая является членом Европейского ядерного общества, призывает руководство государства немедленно вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг стратегической для Украины ядерно-энергетической отрасли.“Как стало известно, министр энергетики и защиты окружающей среды срочно инициировал отставку президента НАЭК “Энергоатом” Юрия Недашковского. Человека, который является настоящим профессионалом, который прошел все возможные ступени на атомной электростанции — от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора. Специалиста, который трижды возглавлял “НАЭК” Энергоатом” и был заместителем министра энергетики по вопросам ядерной отрасли и возобновляемой энергетики. Имеет высокий авторитет и доверие всех возможных мировых институтов в ядерной области и выступал с докладом по вопросам обеспечения национальной безопасности на заседании Атлантического совета. Специалист с мировым именем, которому министр Оржель запрещает командировки в США и Европу”, — отмечается в письме.Авторы письма обращают внимание на то, что с начала военной агрессии России атомная энергетика стала гарантом энергетической безопасности Украины.“За рекордно короткие сроки ценой огромных усилий атомщиков и непосредственно президента ГП “НАЭК” Энергоатом” Юрия Недашковского был реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые позволили уничтожить историческую зависимость украинской атомной отрасли от российской. Атомщики заставили государство с имперскими амбициями, которое привыкло диктовать условия шантажом и подкупом, стать рядовым игроком на рынке, прозрачно конкурировать за него, а не как обычно диктовать свои условия через политические рычаги”, — напоминают в УкрЯО.Они также напомнили, что НАЭК “Энергоатом” ежегодно занимает первые месяцы среди предприятий Украины по индексу прозрачности, входит в ТОП-5 самых зеленых энергопредприятий мира, успешно проходит все миссии Всемирной ассоциации операторов АЭС и МАГАТЭ (Агентство по ядерной энергетике, входит в общую систему международных организаций ООН), в том числе по проверке эффективности анализа опыта обеспечения эксплуатационной безопасности PROSPER. “Украина с блоками советского дизайна первой в мире приняла миссию из специалистов, работающих на энергоблоках западного дизайна, и успешно прошла проверку. Россия от такой проверки отказалась”, — говорится в обращении.Авторы обращения выразили возмущение действиями министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, который тормозит все проекты развития и поддержания нормального функционирования атомной отрасли Украины.“Последние заявления Министра за ограничение производства отечественной атомной электроэнергии в пользу импорта электроэнергии из России и Беларуси, и в то же время против экспорта украинской атомной электроэнергии в Польшу демонстрируют его желание быстро изменить курс от энергонезависимости Украины в сторону зависимости от РФ, от развития атомной энергетики до ее уничтожения. Постоянное наращивание импорта электроэнергии из РФ с параллельным диспетчерским ограничением выдачи полной мощности энергоблоков украинских АЭС, отпуск электроэнергии АЕС по спецобязательствам втрое дешевле указанного российско-белорусского импорта ставят под сомнение профессионализм и компетенцию действующего министра А. Оржеля”, — отмечается в открытом письме к руководству государства.Все это представляет опасность не только для стабильной работы энергосистемы Украины, но и стабильного обеспечения населения Украины доступной атомной электроэнергией, предупреждают авторы обращения.