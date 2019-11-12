Про це йдеться в "повідомленні" НБУ.
Дивися повний текст Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44
Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44
Нацбанк вместо того, чтобы показать у кого законная власть, и сила - жалобно воет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:58
zloy_ukr Силу должны демонстрировать чуть другие органы. Даже называют их силовыми.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:23
2 zloy_ukr
Провести следствие и установить связь митинга с Коломойским через Дубинского?
Это не входит в функции НБУ и результаты такого расследования не будут иметь никакой ценности.
Разогнать силой толпу Бениных титушек?
У НБУ нет таких полномочий.
Прекратить на время блокирования здания торги на валютной бирже и поддержку гривны?
Так Коломойский только этого и ждет.
Все вышеперечисленное должна делать власть в лице МВД, СБУ, ГБР, ГПУ. Но все ветви власти (кроме СМИ) сегодня принадлежат целиком и полностью Коломойскому.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:30
Беня конечно вор и проходимец, но куда смотрела Лера когда наваливала денег привату? значит тоже была в доле раз закрывала на всё глаза.
Додано: Сер 27 лис, 2019 11:58
Украина не правовое государство. Здесь можно отплатить "правильных активистов" "воинов АТО" и т.д. и получить практически любой нужный результат заказчику;
а когда работает связка Беня+Аваков; где Беня "давит",а Аваков смотрит в другую сторону...государство здесь бессильно :-(
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