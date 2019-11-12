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Правління Нацбанку заявляє про
атаку з боку Коломойського

Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44

Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "повідомленні" НБУ.

Дивися повний текст Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:44

Нацбанк вместо того, чтобы показать у кого законная власть, и сила - жалобно воет.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:58

zloy_ukr Силу должны демонстрировать чуть другие органы. Даже называют их силовыми.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:23

2 zloy_ukr
Провести следствие и установить связь митинга с Коломойским через Дубинского?
Это не входит в функции НБУ и результаты такого расследования не будут иметь никакой ценности.

Разогнать силой толпу Бениных титушек?
У НБУ нет таких полномочий.

Прекратить на время блокирования здания торги на валютной бирже и поддержку гривны?
Так Коломойский только этого и ждет.

Все вышеперечисленное должна делать власть в лице МВД, СБУ, ГБР, ГПУ. Но все ветви власти (кроме СМИ) сегодня принадлежат целиком и полностью Коломойскому.
d_v_gavriluk
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:30

Беня конечно вор и проходимец, но куда смотрела Лера когда наваливала денег привату? значит тоже была в доле раз закрывала на всё глаза.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 11:58

Украина не правовое государство. Здесь можно отплатить "правильных активистов" "воинов АТО" и т.д. и получить практически любой нужный результат заказчику;
а когда работает связка Беня+Аваков; где Беня "давит",а Аваков смотрит в другую сторону...государство здесь бессильно :-(
Incubus_ua
 
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