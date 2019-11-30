У Києві стартував пробний перепис населення

Додано: Пон 02 гру, 2019 13:20

для меня єто странно есть же паспортный реєстр есть же ИНН и так далее неужели они не сведений . Менты по паспорту находят в базе за пару минут .

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа