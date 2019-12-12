Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".
Дивися повний текст Зеленський пропонує внести зміни до закону про децентралізацію.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:19
Зеленський пропонує внести зміни до закону про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пропонує внести зміни до закону про децентралізацію.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:20
А насколько велика разница между децентрализацией и федерализацией?? Спрашиваю чисто с интереса
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