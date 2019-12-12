RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський пропонує внести
зміни до закону про...

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:19

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Дивися повний текст Зеленський пропонує внести зміни до закону про децентралізацію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92378
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:20

А насколько велика разница между децентрализацией и федерализацией?? Спрашиваю чисто с интереса
svetoch-10
 
Повідомлень: 271
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:24

Re: Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

svetoch-10 написав:А насколько велика разница между децентрализацией и федерализацией?? Спрашиваю чисто с интереса


Федерализация - это есть децентрализация в высокой степени.
Основная задача, чтобы децентрализация не стала слишком большой, чтобы не обвинили в федерализации, это сейчас матерное слово.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14096
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3806 раз.
Подякували: 5663 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:36

Во всех цивилизованных странах губернаторов выбирают, а здесь любая децентрализация будет ерундой пока не будет хотя бы как в Польше, про Германию даже не мечтаем.
adikali
 
Повідомлень: 727
З нами з: 14.03.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни...
R2 » Суб 14 гру, 2019 13:22
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 гру, 2019 22:41
warlamp
Кабмін пропонує заборонити повернення банків їхнім...
R2 » Чет 12 гру, 2019 13:13
5 262
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 20:38
freeze
Платіжка може знизитися на 30%: що пропонує Кабмін 1, 2
R2 » П'ят 06 гру, 2019 17:15
18 1150
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 16:10
Giroi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.