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Зеленський пропонує внести
зміни до закону про...

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:19

Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".

Дивися повний текст Зеленський пропонує внести зміни до закону про децентралізацію.
R2
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А насколько велика разница между децентрализацией и федерализацией?? Спрашиваю чисто с интереса
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 01:24

Re: Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

svetoch-10 написав:А насколько велика разница между децентрализацией и федерализацией?? Спрашиваю чисто с интереса


Федерализация - это есть децентрализация в высокой степени.
Основная задача, чтобы децентрализация не стала слишком большой, чтобы не обвинили в федерализации, это сейчас матерное слово.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 11:36

Во всех цивилизованных странах губернаторов выбирают, а здесь любая децентрализация будет ерундой пока не будет хотя бы как в Польше, про Германию даже не мечтаем.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:05

Федералізація має на увазі можливість виходу із складу країни, децентралізація - більшу економічну свободу на місцях
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:12

Re: Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

  silver_arrow_ua написав:Федералізація має на увазі можливість виходу із складу країни, децентралізація - більшу економічну свободу на місцях

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B2%D0%B0
Характерною рисою федеративної держави є те, що поряд з федеральною конституцією, органами влади та законодавством свої конституції, закони, свою систему законодавчих, виконавчих та судових органів мають суб'єкти федерації.

Водночас самостійність суб'єктів федерації недостатня для того, щоб вони могли визнаватися суб'єктами міжнародного права. Це пояснюється тим, що суб'єкти федерації не є державами у повному значенні цього слова: вони не мають суверенітету; не мають права сецесії — право одностороннього виходу з федерації; юридично позбавлені права самостійної участі в міжнародних відносинах.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:19

  silver_arrow_ua написав:Федералізація має на увазі можливість виходу із складу країни, децентралізація - більшу економічну свободу на місцях


Разве в федеральных США или Германии возможен выход налево ? Вроде нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 13:51

  lapay написав:
  silver_arrow_ua написав:Федералізація має на увазі можливість виходу із складу країни, децентралізація - більшу економічну свободу на місцях

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 0%B2%D0%B0
Характерною рисою федеративної держави є те, що поряд з федеральною конституцією, органами влади та законодавством свої конституції, закони, свою систему законодавчих, виконавчих та судових органів мають суб'єкти федерації.

Водночас самостійність суб'єктів федерації недостатня для того, щоб вони могли визнаватися суб'єктами міжнародного права. Це пояснюється тим, що суб'єкти федерації не є державами у повному значенні цього слова: вони не мають суверенітету; не мають права сецесії — право одностороннього виходу з федерації; юридично позбавлені права самостійної участі в міжнародних відносинах.


Выход это при конфедерации. А федерация опасна "боснийским сценарием" - что эти "конфедераты" не будут давать конституцию, к примеру, менять а там у нас "внеблоковый статус" прописан, мелочь такая, ну и так далее.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:26

Re: Зеленський пропонує внести зміни до закону про...

Подытоживая....
Т.е. то, что у нас сейчас есть в гос устройстве по факту и есть федерализация (упрощенно - но все же), но все бояться признаться себе в этом? ))))
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:51

Не надо бояться федерализации - основные ведущие государства мира являются федеративными: США, Германия,Канада, Австралия,Индия, Мексика, Бразилия, ОАЭ,Швейцария, Австрия, Бельгия, РФ.
Многие украинцы просто мечтают выехать на ПМЖ в эти страны.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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