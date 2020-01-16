RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали достатній
рівень зарплати для нардепів...

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:42

Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Пропонуємо до обговорення:
Українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25 334 грн в місяць.

Дивися повний текст Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92935
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 15:43

"Яку владу народ хоче - таку і має." - золоті слова.
Народ хоче що міністр отримував 25к. Як ви думаєте про що буде думати міністр при такій зарплаті? Точно не про народ і Україну.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 11.11.14
Подякував: 158 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Держгеослужби про зарплати: складно вимагати... 1, 2
R2 » Сер 15 січ, 2020 16:21
13 790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 18:03
warlamp
Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»
R2 » Сер 15 січ, 2020 14:39
6 495
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 17:39
warlamp
Українці зможуть користуватися мобільним інтернетом під...
R2 » Чет 16 січ, 2020 07:38
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 07:38
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.