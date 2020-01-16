Українці назвали достатній рівень зарплати для нардепів...

Может всем уличным воришкам тоже нужно по 100 000 грн раздавать в месяц, чтоб они меньше крали? Такая логика?
Ну, а если красть меньше всё равно не станут, то можно повысить довольствие до миллиона
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:38
Может всем уличным воришкам тоже нужно по 100 000 грн раздавать в месяц, чтоб они меньше крали? Такая логика?
Ну, а если красть меньше всё равно не станут, то можно повысить довольствие до миллиона
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:47
А може їм зарплату взагалі не платити. Чим не варіант? Нафіг їм взагалі зарплата? Така логіка?
Фактично так і є. Для 90% депутатів зарплата це копійки.
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:58
В политику идут с лозунгами, патриотизмом, типа менять страну к лучшему (по факту меняют к лучшему только наполнение своего кошелька). Вот и пусть работают без зарплаты, на голом патриотизме. А если словят на воровстве или коррупции - в наказание отрубание руки и конфискация всего награбленного. Это если по справедливости. По факту, есть вы, я и остальные рабы, которые пашут, как проклятые, чтоб хозяевам жизни жилось хорошо. По факту, Украина - не очень богатая страна, по-этому уже на моих и ваших внуков набрали долгов и продолжают набирать уже на правнуков, чтоб было чем поживится. Старая власть всегда оставляет дыру от бублика, поэтому каждая новая власть сразу пытается набрать как можно больше долгов, чтоб было что пилить
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:13
После голосования и результата в 73% за хорошего человека в Президенты, не важно спец он или несвидущий, лучше б депутаты, министры и Коболев работали бесплатно. А как известно, это тупик.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:31
safonovstanislav
У вас грає ненависть до депутатів і української влади в загальному, а не розум і логіка. Як власне і у більшості українців.
Будь ви депутатом ви б співали зовсім іншу пісеньку і розказували зовсім інші байочки.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:32
С такими алогичными радужно-единорожными "экспердами"-выпендрежниками как 'Деньги' и andrijk777, которые требуют больше унижений для народа, нечему удивляться, что жизнь в Украине как в клоаке. Просто позор. В ЕС настоящие профессионалы-экономисты получают ДО 5 тыс. Евро в месяц, а в Украине зажравшиеся примитивные комики-дилетанты мультимиллионеры. Здобулы так здобулы...
.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:38
Смешные гномы никак не поймут, что украинские профи давно уехали заграницу и не вернутся сюда НИКОГДА. Ну кому это надо, чтобы не было нормальных продуктов в магазинах, б/у технику обували в новый корпус и продавали как новую, запаркованные тротуары и клумбы и толпа нищих, которые требуют повышения з/п потомственным аферистам.
.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:44
freelanc
У вас грає ненависть до депутатів і української влади в загальному, а не розум і логіка. Як власне і у більшості українців.
Будь ви депутатом ви б співали зовсім іншу пісеньку і розказували зовсім інші байочки.
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:54
freelanc, самое удивительное, что вы - эксперт, и остались с нами, в Украине :）
|