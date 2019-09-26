Finance.ua: Сколько стоит жить в Варшаве?

Додано: Чет 30 вер, 2021 12:15

Вкотре пересвідчуюсь у відносності поняття багатих та бідних країн. Доходи відповідають витратам, а різниця у рівні життя формується не особистим споживанням, а якістю інфраструктури. На те, на що у Іспанії (про Польщу не скажу, бо там не жив) треба 1200євро на місяць в Україні вистачить 600-700, але живуть там у чистоті і красоті.

Саме тому люди і їдуть на заробітки, а не на ПМЖ. Це ж дуже класно, отримати зарплату розраховану на проживання цілої родини там, де життя дороге і витратити її там, де життя дешеве! А чого, спиш у кімнаті без вікон напару з кумом, сплачуючи 100 євро на місяць на двох, на харчі і транспорт витрачаєш ще 250, заробляєш мінімум 1200євро на місяць (це якщо по 50 євро в день) і можеш відкласти щомісяця 900 євро. Киянин не поїде, шкурка вичинки не варта, а дядько з волинського чи поліського села - залюбки. І чим дорожче життя в країні, тим вигідніше їхати туди на заробітки. Найкраща Ісландія, але одна біда, дуже маленька і дуже далеко ;-)