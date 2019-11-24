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Стала відома дата
виходу Android 11

Стала відома дата виходу Android 11
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:30

Стала відома дата виходу Android 11

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11.

Дивися повний текст Стала відома дата виходу Android 11.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:31

Я один не понимаю зачем гугл клипает стока версий андроид? Каждые полгода я слышу про новый андроид. Я 3,5 года назад купил самсунг на андроид 4 так там уже половина приложений в плеймаркете отсуцтвует. Гугл остановись! Хватит! Зачем плодить милион разных версий?
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