Компанія Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11.
Дивися повний текст Стала відома дата виходу Android 11.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:30
Стала відома дата виходу Android 11
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Дивися повний текст Стала відома дата виходу Android 11.
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:31
Я один не понимаю зачем гугл клипает стока версий андроид? Каждые полгода я слышу про новый андроид. Я 3,5 года назад купил самсунг на андроид 4 так там уже половина приложений в плеймаркете отсуцтвует. Гугл остановись! Хватит! Зачем плодить милион разных версий?
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