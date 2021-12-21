Igneus написав:статистика, даже официальная, не является средством доказывания.
Скажите, а это ваше выражение применимо только к Hotab'y, или и вот к этим людям, выражающим свое мнение на основании статистики, тоже применимо? И можно ли считать их доказательства, по аналогии примененного вами к Hotab'y, как "нікчемні"?
fler написав:Вкладчик1234 У нас тоже не ведутся почему-то. Аж 325 чел. вкололи третью дозу.
"Почему-то"? -- может потому, что ее фиг получишь? -- да, даже за деньги:
Министерство здравоохранения Украины 13 декабря одобрило дополнительную дозу вакцины против COVID-19, но только для людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы в стране разрешили бустерную дозу еще как минимум 3 млн человек должны пройти полный курс вакцинации, темпы которой с каждым месяцем падают
и
Такую дозу могут получить люди: с ВИЧ-инфекцией; онкологией; после трансплантации органов; принимающие иммуносупрессивные препараты; имеющие другие заболевания, которые влияют на иммунную систему.
Ромасик написав:а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?
Ну так це ж не я вибрав одну країну - а там все одно мруть, і вакцинація не допомогає, коли в сусідів Франції чи Великобританії набагато менше. Якщо в Германії навіть маски не допомогають, значить французам допомагають 2% різниці у вакцинації? Повторю, що ефективність вакцинації треба оцінювати в рамках однієї країни:
С лета в Германии число пациентов, сделавших прививку и тем не менее заболевших ковидом, постоянно растет. Но это не означает, что вакцинация, в принципе, не эффективна. Эффективность прививки от коронавируса для людей старше 18 лет RKI оценивает в 72 процента.
Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с ковидом, которые находятся в больницах. Если бы число привитых в Германии было ниже, система здравоохранения оказалась бы в коллапсе.