Міст, який будують не перший десяток років: показали...
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l4567 Не переживайте, ще 2-і кільцеві дороги в планах і 3 мости (десь біля Конча-Заспи, біля Міністерки, через Київське море). І більше скажу, за планом 2012-го року - це все малось здатися в експлуатацію до 2025р. А там, дивись, і про приєднання Пущ, Ірпіня, Гостомеля, Петрівців, Конча-Заспи, Козятина, Вишневого, Броварів, Бортничів, Віти Поштової... до Києва. На цьому також можна заробити пересічному казнокраду. Тому Ви про них не переживайте.