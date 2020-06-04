RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Іноземний дохід: як
оподатковується та декларується

Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:35

greenozon Dear_Sir
Подскажите, я не могу найти инфы по этому поводу или кто уже делал так, кейс.Я обзванивал конторы в Украине которые занимаются легализацией документов, говорят никогда таким не занимались и не знают как делать.

Как называется эта справка, какой номер формы?
Там будут печать или подпись от IRS?
Обязательно ли мое присутствие в штатах,что бы легализовать или если у меня там знакомые есть можно через них.
adlee
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:30

  adlee написав:greenozon Dear_Sir
Подскажите, я не могу найти инфы по этому поводу или кто уже делал так, кейс.Я обзванивал конторы в Украине которые занимаются легализацией документов, говорят никогда таким не занимались и не знают как делать.

Как называется эта справка, какой номер формы?
Там будут печать или подпись от IRS?
Обязательно ли мое присутствие в штатах,что бы легализовать или если у меня там знакомые есть можно через них.


Я как наивный чукотский юноша пытался это всё сделать в году эдак 2011 и столкнулся с идиотскими проблемами. Я пришел в местный офис IRS и они мне сразу распечатали мои tax returns за любой запрашиваемый период, мадам расписалась на них и поставила малюсенький штампик - без всяких форм. Дальше там была какая-то охинея про утверждение "надлежащим способом" которое подразумевало поездку в консульство и апостиль штата. Точно не помню на каком этапе я всё это послал в Ж и больше никогда к вопросу уплаты налогов в Украине не возращался.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 20.05.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Субсидія - тепер теж дохід: правила призначення... 1, 2
R2 » Вів 04 сер, 2020 18:09
17 1709
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 10:04
budivelnik
Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5...
R2 » П'ят 17 лип, 2020 12:04
3 396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 13:52
matvey9630
В Україні запровадять Гарантований мінімальний дохід
R2 » Сер 03 чер, 2020 15:37
8 1067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 11:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17321)
16.10.2020 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.