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Іноземний дохід: як оподатковується та декларується
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Додано: Чет 15 жов, 2020 21:35
greenozon Dear_Sir
Подскажите, я не могу найти инфы по этому поводу или кто уже делал так, кейс.Я обзванивал конторы в Украине которые занимаются легализацией документов, говорят никогда таким не занимались и не знают как делать.
Как называется эта справка, какой номер формы?
Там будут печать или подпись от IRS?
Обязательно ли мое присутствие в штатах,что бы легализовать или если у меня там знакомые есть можно через них.
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adlee
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:30
adlee написав:greenozon Dear_Sir
Подскажите, я не могу найти инфы по этому поводу или кто уже делал так, кейс.Я обзванивал конторы в Украине которые занимаются легализацией документов, говорят никогда таким не занимались и не знают как делать.
Как называется эта справка, какой номер формы?
Там будут печать или подпись от IRS?
Обязательно ли мое присутствие в штатах,что бы легализовать или если у меня там знакомые есть можно через них.
Я как наивный чукотский юноша пытался это всё сделать в году эдак 2011 и столкнулся с идиотскими проблемами. Я пришел в местный офис IRS и они мне сразу распечатали мои tax returns за любой запрашиваемый период, мадам расписалась на них и поставила малюсенький штампик - без всяких форм. Дальше там была какая-то охинея про утверждение "надлежащим способом" которое подразумевало поездку в консульство и апостиль штата. Точно не помню на каком этапе я всё это послал в Ж и больше никогда к вопросу уплаты налогов в Украине не возращался.
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Dear_Sir
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