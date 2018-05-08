Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...

Додано: Чет 06 лют, 2020 23:24

Очень смешно читать когда пишет человек некатающийся на лыжах и ни разу не бывавший на этих курортах.

В следующий раз по пробуйте писать на основании собственного опыта, тогда это будет полезно читателю.

Каждый из этих курортов имеет сою специфику и недостатки, а так же лайфхаки, именно они полезны, а не просто чистая статистика.

И числа вы выбрали абсолютно не правильно вы взяли самый разгар сезона сказав что пик сезона позади))

Эти числа на всех курортах попадают на высокий сезон (надеюсь сы поняли что я сказал), а это максимальные цены.

Как минимум просто проконсультируйтесь перед тем как что то писать.