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Finance.ua: Не только
Буковель. Где и за сколько...

Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:41

Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...

Пропонуємо до обговорення:
Мы сравнили 6 горнолыжных курортов
Мне нравятся лыжи. Свежий воздух, снег, солнце, адреналин – что может быть лучше, чем провести зимний отпуск на горнолыжном курорте? Да и ленты соцсетей, которые пестрят фотографиями улыбающихся знакомых со спусков, к этому мотивируют. Планируя отпуск, я сравнила стоимость отдыха на шести не самых дорогих лыжных курортах и решила оформить эту «аналитику» в виде заметки. Возможно, кому-то она поможет определиться с местом для катания и составить смету такой поездки.

Дивися повний текст Не только Буковель. Где и за сколько покататься на лыжах?
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15

Спасибо! Хороший обзор. В январе 2020 выбирал между Буковелем и Закопане.
По ценам. В отелях одной сети (Редиссон) на абсолютно одинаковые номера на одинаковые даты в Буковеле цена была ровно в 3 раза выше. По ски-пассам-самый дорогой в Закопане (Татры супер ски, который действует еще на десятке курортов Польши и Словакии-110 злотых (ок.700грн.). В Буковеле 1120грн. Т.е.примерно в 1,5 раза дороже. Субьективно питание в Буковеле тоже дороже в 1,5-3 раза. Ну и перелёт в Краков Раяном, Виззом или Лотом (чуть дороже) сопоставим с ценой Виндроуза до Ив.Франк. Как-то так.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:05

Автор, спасибо, Вы конечно молодец что делаете такие обзоры - только по факту в части Буковеля он немного оторван от жизни "среднего" украинца....

Обычный простой смертный украинец едет в Буковель на своем авто тратя на бензин 4000грн в оба конца на 4-рых пассажиров (4 заправки на круг это максимум), лыжи-ботинки в багажнике сверху, селится на хате в Татарове/Яблунице за 2000грн ночь за всю хату (отдельные комнаты, общий душ/туалет, каждое утро на авто в Бук и вечером обратно) - и покупает ски-пассы еще в октябре за 3000грн за 5 дней - итого делим расходы на 4-х - получается проезд 1000грн + жилье 2000грн ночь х 6 ночей /4 чел = 3000грн + каталка 3000грн = 7000 грн без еды за 6 дней полноценной каталки. Оцените разницу в цене :)

В качестве спасибо автору оставляю ссылку на проверенный годами сайт с нормальным гуцульским жильем - https://www.karpaty.info/ru/ - не ходите Вы на этот букинг.ком...
katso
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:00

В Драгобрате был 3 года назад - очень круто покатал. Отличные отели, кафешки, достаточно дорог. Единственное - это трансфер на гору.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:24

Очень смешно читать когда пишет человек некатающийся на лыжах и ни разу не бывавший на этих курортах.
В следующий раз по пробуйте писать на основании собственного опыта, тогда это будет полезно читателю.
Каждый из этих курортов имеет сою специфику и недостатки, а так же лайфхаки, именно они полезны, а не просто чистая статистика.
И числа вы выбрали абсолютно не правильно вы взяли самый разгар сезона сказав что пик сезона позади))
Эти числа на всех курортах попадают на высокий сезон (надеюсь сы поняли что я сказал), а это максимальные цены.
Как минимум просто проконсультируйтесь перед тем как что то писать.
vokin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:26

Извините, но я сильно сомневаюсь в адекватности обзора. Разве что для перворазника и сойдёт.

Простой пример: вы предлагаете каждое утро вставать ни свет, ни заря что бы взять билет на день, толкаясь в очереди которая берет по акции "ранкова" за 780грн такой же но за 1120грн??? Почему тогда не взять сразу на 5 дней за 4430грн???

-Где на Буковеле можно поесть на 2х за 140 грн, если там компот по 80грн? Я даже при курсе 8 в студенческие годы не находил 140грн на 2х.

-По каталке: я сейчас плотно изучаю Закопаны. Там 5 креселок и 1 фуникулёр. Из них 1 одноместная, 1 советского типа и 2 на верхушке Каспрового Верха, куда еще стоять 2 часа на фуникулер с хомячками. Если погода позволит. Для бордеров это почти крест.
-Кто берет снаряжение под подъёмником, кроме депутатов, я вообще не знаю.

Уверен, что и остальные курорты обозрены(другое слово и не подобрать) примерно в той же глубине.
lokyace
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:08

По Польше полная чушь, нормально поесть в Закопаном можно в фисе-обед 20зл без дисконт 15 с картой, в Поляне 16зл каждый 6 ой даром в Березе, все это район вокзала, нормальное жильё от 50зл, кроме Закопаного можно остановится в Поронине, Буковине, Бялке, Мурзасихле, везде есть бесплатный ски бус который отвезёт вас под сток, корнет подхальский 110злотыхдействителен везде и даже в Словакии(цена за один день) аренда лыж от 15 зл Термы цена зависит от дня недели и ваших пожеланий Везде курсируют бусики стоимость проезда мах 8зл это Бялки до Закопца это если речь о бюджетном отдыхе, ну а дальше no limit
brovchenko_mihail
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