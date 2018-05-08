Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...

Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:26

Извините, но я сильно сомневаюсь в адекватности обзора. Разве что для перворазника и сойдёт.



Простой пример: вы предлагаете каждое утро вставать ни свет, ни заря что бы взять билет на день, толкаясь в очереди которая берет по акции "ранкова" за 780грн такой же но за 1120грн??? Почему тогда не взять сразу на 5 дней за 4430грн???



-Где на Буковеле можно поесть на 2х за 140 грн, если там компот по 80грн? Я даже при курсе 8 в студенческие годы не находил 140грн на 2х.



-По каталке: я сейчас плотно изучаю Закопаны. Там 5 креселок и 1 фуникулёр. Из них 1 одноместная, 1 советского типа и 2 на верхушке Каспрового Верха, куда еще стоять 2 часа на фуникулер с хомячками. Если погода позволит. Для бордеров это почти крест.

-Кто берет снаряжение под подъёмником, кроме депутатов, я вообще не знаю.



Уверен, что и остальные курорты обозрены(другое слово и не подобрать) примерно в той же глубине.