Finance.ua: Не только Буковель. Где и за сколько...

Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:51

Автор просто не от мира сего и писал обзор где-то отдаленно слыша о теме.

Цены взяты просто с потолка.

Особенно прозрел от цен, указанных за Гудаури. Они просто завышены в разы.

Дорога стоит 5000 грн - это перелёт МАУ. С багажом! Взять эти билеты можно а любой момент. По скидкам мы брали за 9000 билеты на двоих в две стороны, со снаряжением!

Далее, скипасы.

Стоимость - 12 долларов в день, итого 60 за 5 дней. Это порядка 1500 грн за 5 дней. Какие к черту 4000 грн?

Вам должно быть стыдно за такую чушь!

Отдыхаю там каждый год уже 5 лет подряд и бюджет поездки на человека - порядка 600 уе за 7 дней (6 дней катаемся и один день в Тбилиси.). Да, со своей снарягой. Но это несравнимо с тем, что вы написали.

Кстати билеты в Грузию на самолёт у меня на следующую субботу и я очень хорошо знаю, о чём говорю!



Да и в Буковель езжу по 2 раза в год, низкий сезон стоит абсолютно других денег (это декабрь и март). Скипасс покупается осенью, 5 дней стоит 2700 грн. Жильё - 400-600 грн день. Итого по верху - это 3000. Дорога - еду машиной (Субару аутбек, на газу) - из Киева 1500 км в две стороны - получается 2300 грн с машины в две стороны(на четверых). Итого - 2700+3000+2300/4=6300 - это скипасс, дорога, жильё. Да, остаётся ещё еда и так далее, но это не много в принципе. Итого в 8-9 тыс вложиться можно.

Так что ваш обзор лучше не показывать и не позориться.