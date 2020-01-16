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Як поліцейські перевірятимуть
дані водійських прав "у...

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30

Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...

Пропонуємо до обговорення:
Підтверджувати справжність водійських посвідчень будуть за допомогою QR-коду.

Дивися повний текст Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав \"у смартфоні\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30

В стране 80-90% прав выданы до 2014 года.
То же самое примерно и с зарегистрированными автомобилями.
В моем электронном кабинете нет ни моих прав 2007 года, ни моего автомобиля 2008 года.
Какое государство в смартфоне?
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:41

Re: Як поліцейські перевірятимуть дані водійських прав "у...

Angelo77 написав:В стране 80-90% прав выданы до 2014 года.
То же самое примерно и с зарегистрированными автомобилями.
В моем электронном кабинете нет ни моих прав 2007 года, ни моего автомобиля 2008 года.
Какое государство в смартфоне?
Одно не пойму, почему фото не подтягивается к старым ВУ, если есть биометрический загран паспорт? Ведь создатели обещали объединить базы
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:53

Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.
YKK
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:57

  YKK написав:Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2019-п
https://ips.ligazakon.net/document/view/MN022308
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:00

  Мизантрóп написав:
  YKK написав:Это фикция, полиция не имеет право использовать для проверки смартфон, вместо документа. Будет весело, когда оленей, предъявляющих смартфон будут штрафовать и составлять админ.протоколы.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2019-п

Эту ссылку к разработчикам это "застосунка"
YKK
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