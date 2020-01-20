Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

yama написав:по продуктивности труда ложь !
Кассир в супермаркете например обслуживает столько же человек как в польском если не больше . Куча профессий и специальностей где продуктивность труда такая же если не выше : водитель (городского транспорта, дальбойщик, експедитор) машинист ( електричка поезд метро) , кассир, грузчик, оператор кол центра,охранник на видео наблюдении, продавец не продуктовых и продуктовых товаров , инкассатор, медсестра ( поставит столько капельниц ссколько физически успеет за смену) , лаборант ( проверит все пробы которые придут ) , учитель\тренер, доктор в конце концов при регламенте 15-20 минут на пациента и это первое что пришло в голову список можно породолжить
Ярчайший пример - проститутки. Тут уже точно все соизмеримо, но цена часа разная. Она напрямую зависит от производительности труда тех кто к ней приходит (ну или тех кто обслуживает(водитель, машинист и т.д.) тех кто приходит). Грубо говоря чем богаче приходит клиент в магазин, тем больше может позволить магазин платить кассиру. Но это автоматом повышает требования к кассиру, т.к богатый лучше переплатит чем придет в магаз где его будет обслуживать замарашка с села.