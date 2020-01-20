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Великі зарплати не врятують
від виїзду заробітчан:...

Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:55

  yama написав:по продуктивности труда ложь !

Кассир в супермаркете например обслуживает столько же человек как в польском если не больше . Куча профессий и специальностей где продуктивность труда такая же если не выше : водитель (городского транспорта, дальбойщик, експедитор) машинист ( електричка поезд метро) , кассир, грузчик, оператор кол центра,охранник на видео наблюдении, продавец не продуктовых и продуктовых товаров , инкассатор, медсестра ( поставит столько капельниц ссколько физически успеет за смену) , лаборант ( проверит все пробы которые придут ) , учитель\тренер, доктор в конце концов при регламенте 15-20 минут на пациента и это первое что пришло в голову список можно породолжить

Ярчайший пример - проститутки. Тут уже точно все соизмеримо, но цена часа разная. Она напрямую зависит от производительности труда тех кто к ней приходит (ну или тех кто обслуживает(водитель, машинист и т.д.) тех кто приходит). Грубо говоря чем богаче приходит клиент в магазин, тем больше может позволить магазин платить кассиру. Но это автоматом повышает требования к кассиру, т.к богатый лучше переплатит чем придет в магаз где его будет обслуживать замарашка с села.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:33

Re: Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Знову по колу ... Журналісти напишуть - а народ потім плюється . Цілком вірно в загальному - продуктивність в країні розглядають статистично . А по суті є дві принципово різні складові - послуги з договірними цінами і продуктивністю достатньо умовною . І виробництво - де традиційна продуктивність праці . Але в виробництві продуктивність на 100 % залежить від власників заводів і фабрик ... Але якось так оці всі публікації створюють враження , що саме працівники погано працюють ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:28

Один немец на новеньком экскаваторе и десять украинцев с лопатами. Сравнивайте производительность
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:34

  komp написав:Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.


+100
Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента...
Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...)
Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается???
Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу...
Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни...
Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности(((
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:46

  vova3215 написав:Один немец на новеньком экскаваторе и десять украинцев с лопатами. Сравнивайте производительность

И это пройдено ещё в 92м.

Стоимость новенького экскаватора, его производство, кредит за него, топливо, обслуживание, разрешение на работу эксковаторщика,...

Когда за тот же объём разница в оплате оказалась непреодолимой - на "10 с лопатой" - оказалось "70 с ложками".
Нашему работнику нельзя платить, то, что он реально зарабатывает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:50

  Puente написав:Знову по колу ... Журналісти напишуть - а народ потім плюється . Цілком вірно в загальному - продуктивність в країні розглядають статистично . А по суті є дві принципово різні складові - послуги з договірними цінами і продуктивністю достатньо умовною . І виробництво - де традиційна продуктивність праці . Але в виробництві продуктивність на 100 % залежить від власників заводів і фабрик ... Але якось так оці всі публікації створюють враження , що саме працівники погано працюють ...

Кто платит, тот и заказывает "опус".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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