Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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Кассир в супермаркете например обслуживает столько же человек как в польском если не больше . Куча профессий и специальностей где продуктивность труда такая же если не выше : водитель (городского транспорта, дальбойщик, експедитор) машинист ( електричка поезд метро) , кассир, грузчик, оператор кол центра,охранник на видео наблюдении, продавец не продуктовых и продуктовых товаров , инкассатор, медсестра ( поставит столько капельниц ссколько физически успеет за смену) , лаборант ( проверит все пробы которые придут ) , учитель\тренер, доктор в конце концов при регламенте 15-20 минут на пациента и это первое что пришло в голову список можно породолжить
Ярчайший пример - проститутки. Тут уже точно все соизмеримо, но цена часа разная. Она напрямую зависит от производительности труда тех кто к ней приходит (ну или тех кто обслуживает(водитель, машинист и т.д.) тех кто приходит). Грубо говоря чем богаче приходит клиент в магазин, тем больше может позволить магазин платить кассиру. Но это автоматом повышает требования к кассиру, т.к богатый лучше переплатит чем придет в магаз где его будет обслуживать замарашка с села.
Знову по колу ... Журналісти напишуть - а народ потім плюється . Цілком вірно в загальному - продуктивність в країні розглядають статистично . А по суті є дві принципово різні складові - послуги з договірними цінами і продуктивністю достатньо умовною . І виробництво - де традиційна продуктивність праці . Але в виробництві продуктивність на 100 % залежить від власників заводів і фабрик ... Але якось так оці всі публікації створюють враження , що саме працівники погано працюють ...
komp написав:Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.
+100 Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента... Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...) Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается??? Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу... Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни... Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности(((
vova3215 написав:Один немец на новеньком экскаваторе и десять украинцев с лопатами. Сравнивайте производительность
И это пройдено ещё в 92м.
Стоимость новенького экскаватора, его производство, кредит за него, топливо, обслуживание, разрешение на работу эксковаторщика,...
Когда за тот же объём разница в оплате оказалась непреодолимой - на "10 с лопатой" - оказалось "70 с ложками". Нашему работнику нельзя платить, то, что он реально зарабатывает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Знову по колу ... Журналісти напишуть - а народ потім плюється . Цілком вірно в загальному - продуктивність в країні розглядають статистично . А по суті є дві принципово різні складові - послуги з договірними цінами і продуктивністю достатньо умовною . І виробництво - де традиційна продуктивність праці . Але в виробництві продуктивність на 100 % залежить від власників заводів і фабрик ... Але якось так оці всі публікації створюють враження , що саме працівники погано працюють ...
Кто платит, тот и заказывает "опус".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Cris написав:Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...) Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер
У Вас какие-то устаревшие совковые представления. Фактически идеальный пример производительности это китайский завод. Там задача сделать так. чтоб человек дел однотипную максимально простую работу на конвертере. Образованный человек от этого просто сойдет с ума через пару дней. Образование нужно в другой области, но мы там в ближайшее время не конкуренты, там нужно доверие заслуженное годами. И как (энергосберегающие, безотходные...) технологии влияет на производительность, если у вас куски ткани будут оставаться и дым из трубы будет валить предприятие меньше трусов пошьет в день ?
Интересно представить украинца без соседов Варшавы РФ и других стран, о чем бы он переживал на что жаловался-бы... вот то и улучшать дома. Варшаву с РФ не переплюнуть там другие правила другая история. У себя нужно делать хорошо по своим возможностям. А не так как сейчас сидят да завидуют даже в кругу президента - неучи. Сравнивая не сравнимое.
warlamp написав:Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.
Пардон, а в Украине эти люди какого сорта были?
Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном. Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более. Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего.
откуда такие выводы? и какое мерило "успеха"? Успех -это когда все вокруг в д.ме и только ты один в белом фраке? или когда независимо от того кем ты работаешь, заработанного хватает на достойную жизнь в молодости и в старости. У меня есть знакомый работник ГО одного из крупнейших банков Украины, только в этом банке он работает уже больше 6 лет. Но на свою квартиру пока заработать не удалось. Но работа не пыльная, хотя и нервная (не кассир), жена работает в одном из министерств. Умные, хорошие ребята. Оба с высшим украинским образованием. работают в теплых офисах в костюмах. Украинские "белые воротнички". Но бьются как рыба об лед. Хотя внешне все красиво. И есть знакомый, который в Украине работал водителем самосвала пока не самосвалился в США несколько десятилетий назад и работает там водителем-же автобуса. Выплаченная квартира в хорошем районе НЙ, сын закончивший хороший калледж и имеющий теперь признаки "успеха", внуки, которые получат образование и работу в США. Так вот, вопрос - водитель автобуса это "успех" или нет? Или успех но не совсем? Или совсем не успех?