Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:09

warlamp написав: Gastarbaiter написав: warlamp написав: Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут.

Пардон, а в Украине эти люди какого сорта были? Пардон, а в Украине эти люди какого сорта были?



Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном.

Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более.

Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего. Кто был никем здесь, тот не станет всем и за кордоном.Из тех, кто был здесь средним классом, там останутся им процентов 5-7, не более.Только самые одарённые, которым и здесь было не плохо, но была ограничена перспектива, смогуг добиться большего.

откуда такие выводы?и какое мерило "успеха"?Успех -это когда все вокруг в д.ме и только ты один в белом фраке? или когда независимо от того кем ты работаешь, заработанного хватает на достойную жизнь в молодости и в старости.У меня есть знакомый работник ГО одного из крупнейших банков Украины, только в этом банке он работает уже больше 6 лет. Но на свою квартиру пока заработать не удалось. Но работа не пыльная, хотя и нервная (не кассир), жена работает в одном из министерств. Умные, хорошие ребята. Оба с высшим украинским образованием. работают в теплых офисах в костюмах. Украинские "белые воротнички". Но бьются как рыба об лед. Хотя внешне все красиво.И есть знакомый, который в Украине работал водителем самосвала пока не самосвалился в США несколько десятилетий назад и работает там водителем-же автобуса. Выплаченная квартира в хорошем районе НЙ, сын закончивший хороший калледж и имеющий теперь признаки "успеха", внуки, которые получат образование и работу в США. Так вот, вопрос - водитель автобуса это "успех" или нет? Или успех но не совсем? Или совсем не успех?