Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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warlamp написав:Никто уже не верит,что у этой страны есть светлое будущее. Согласны быть людьми третьего сорта на чужбине, пахать вдали от семьи, лишь бы не тут. Трудовая миграция - фактически современная форма рабства, где затраты рабовладельца сведены к минимуму. Не надо тратится на ведение рабовладельческих войн, на отлавливание, доставку, покупку, лечение и содержание рабов - они сами приедут, сами найдут жильё и пропитание.
А внутри страны? А если без миграции в родном городе, любой наёмный работник сам приезжает, сам жильё находит и питается вроде не принудительно! Если работодатель не влез тебе в постель под одеяло с работой то типа ты уже раб? Гы-гы, станные представления у вас о "светлом будущем"!
Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны. А там заробитчанин - никто, по рангу ниже бездомного кота с местной помойки. Из вежливости вам будут улыбаться, дружески похлопывать по плечу, но в душе будут всегда презирать.
Это основано на Вашем собственном жизненном опыте или на собственном отношении к окружающим?
komp написав:Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.
+100 Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента... Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...) Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается??? Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу... Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни... Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности(((
Я Вам удивляюсь. Все было хорошо до Зеленского? Медицина, образование, дороги? Коррупции не было. Промышленность..."скажите, а часовню тоже я развалил?"(с) Население Украины в 92 году было 52 млн, сейчас около 35 максимум. Предыдущие президенты были очень увлечены разграблением страны, чтобы обращать внимание на такие мелочи как бегущее население. Прошло менее года после выборов. Хорошо, что Президент "посмешище", то есть делает Вам хорошее настроение. Главное, чтобы не распиливал страну с таким-же пылом как предшествующие. В кои-то веки Президент Украины дал себе труд озаботиться - почему народ бежит и что с этим делать? - Ату его!
я общался с человеком 30лет который в совершенстве владеет языком страны пребывания (Италия) , имеет вид на постоянное жительство , но при этом НЕ является специалистом , а обычный рабочий , так вот вернулся после многих лет в Украину ... ибо хорошие деньги там есть только для хороших специалистов а чернорабочим там ловить нечего ... как то так ...
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama написав:я общался с человеком 30лет который в совершенстве владеет языком страны пребывания (Италия) , имеет вид на постоянное жительство , но при этом НЕ является специалистом , а обычный рабочий , так вот вернулся после многих лет в Украину ... ибо хорошие деньги там есть только для хороших специалистов а чернорабочим там ловить нечего ... как то так ...
1.Что он считает "хорошими деньгами"? 2. Не являясь специалистом, как он думает заработать "хорошие деньги" в Украине? 3. Почему он выбрал страну с проблемами на рынке труда? Почему не Германию или Норвегию? 4. Что ему мешало закончить какие-то курсы, если с языком и доками проблем нет, и стать "специалистом"? Создалось впечатление, что человек приехал в Италию - "Я знаю классно итальянский и хочу "хорошие деньги"!" - "так у нас все знают итальянский...а что еще умеешь делать?" - "та больше ничего, но знаю итальянский и мне надо много денех"
yama написав:rjkz я сказал то что сказал , как это человека характеризует это другой вопрос. Я сказал что чернорабочим да и просто рабочим там жить не лучше чем здесь ... особенно в первом поколении эмигрантом
а где по другому? у него еще, как Вы говорите, все ок с языком. А как люди без языка вообще валят? и нормально все устраивается. первые 2-3 года везде тяжелые. хоть в италии хоть в канаде хоть в сша. он не первый эмигрант и не последний. если человек от первой трудности убегает, то это вопрос к человеку, а не к стране куда он попал.