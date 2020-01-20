Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...

Додано: П'ят 14 лют, 2020 20:59

я общался с человеком 30лет который в совершенстве владеет языком страны пребывания (Италия) , имеет вид на постоянное жительство , но при этом НЕ является специалистом , а обычный рабочий , так вот вернулся после многих лет в Украину ... ибо хорошие деньги там есть только для хороших специалистов а чернорабочим там ловить нечего ...

как то так ...

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