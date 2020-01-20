Великі зарплати не врятують від виїзду заробітчан:...
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komp написав:Выросло не грамотное поколение, не знающее основ экономической науки.
+100 Это поколение ВООБЩЕ не знает основ((( Результат- посмешище, избранное на пост Президента... Неужели не понятно, что производительность труда зависит от фондо- и технологической вооруженности производства: от того, насколько автоматизирпован и роботизирован производственный процесс, насколько в нем задействованы новые технологии (энергосберегающие, безотходные...) Откуда они возьмутся в стране, в бюджете которой образование и наука финансируются по остаточному принципу (только на зарплаты), а тот мизер, что остается, наполовину разворовывается??? Еще она зависит от непроизводственных затрат: целая армия бухгалтеров строчит никому не нужные отчеты, а другая армия контролеров их проверяет и ставит "палки в колеса" на каждом шагу... Моя дочь перевелась из Киева в Варшаву, на ту же зарплату, только из-за условий жизни... Мне переводится, начинать все с "0" уже возраст не позволяет... А жаль, когда-то у меня была хорошая специальность и квалификация в радиопромышленности(((
Я Вам удивляюсь. Все было хорошо до Зеленского? Медицина, образование, дороги? Коррупции не было. Промышленность..."скажите, а часовню тоже я развалил?"(с) Население Украины в 92 году было 52 млн, сейчас около 35 максимум. Предыдущие президенты были очень увлечены разграблением страны, чтобы обращать внимание на такие мелочи как бегущее население. Прошло менее года после выборов. Хорошо, что Президент "посмешище", то есть делает Вам хорошее настроение. Главное, чтобы не распиливал страну с таким-же пылом как предшествующие. В кои-то веки Президент Украины дал себе труд озаботиться - почему народ бежит и что с этим делать? - Ату его!
я общался с человеком 30лет который в совершенстве владеет языком страны пребывания (Италия) , имеет вид на постоянное жительство , но при этом НЕ является специалистом , а обычный рабочий , так вот вернулся после многих лет в Украину ... ибо хорошие деньги там есть только для хороших специалистов а чернорабочим там ловить нечего ... как то так ...
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama написав:я общался с человеком 30лет который в совершенстве владеет языком страны пребывания (Италия) , имеет вид на постоянное жительство , но при этом НЕ является специалистом , а обычный рабочий , так вот вернулся после многих лет в Украину ... ибо хорошие деньги там есть только для хороших специалистов а чернорабочим там ловить нечего ... как то так ...
1.Что он считает "хорошими деньгами"? 2. Не являясь специалистом, как он думает заработать "хорошие деньги" в Украине? 3. Почему он выбрал страну с проблемами на рынке труда? Почему не Германию или Норвегию? 4. Что ему мешало закончить какие-то курсы, если с языком и доками проблем нет, и стать "специалистом"? Создалось впечатление, что человек приехал в Италию - "Я знаю классно итальянский и хочу "хорошие деньги"!" - "так у нас все знают итальянский...а что еще умеешь делать?" - "та больше ничего, но знаю итальянский и мне надо много денех"
yama написав:rjkz я сказал то что сказал , как это человека характеризует это другой вопрос. Я сказал что чернорабочим да и просто рабочим там жить не лучше чем здесь ... особенно в первом поколении эмигрантом
а где по другому? у него еще, как Вы говорите, все ок с языком. А как люди без языка вообще валят? и нормально все устраивается. первые 2-3 года везде тяжелые. хоть в италии хоть в канаде хоть в сша. он не первый эмигрант и не последний. если человек от первой трудности убегает, то это вопрос к человеку, а не к стране куда он попал.
warlamp написав:Здесь украинец работает на украинца и на Украину, пользуется всеми правами гражданина и родным языком своей страны. А там заробитчанин - никто, по рангу ниже бездомного кота с местной помойки. Из вежливости вам будут улыбаться, дружески похлопывать по плечу, но в душе будут всегда презирать.
Вы классическую пирамиду Маслоу помните? Думаю, что потребность работать именно на украинца - далеко не на первом месте. И возникает (у подавляющего большинства) когда базовые потребности удовлетворены. Пользоваться родным языком ... Да, удобно, но если знаешь иностранный язык, то его использование не напрягает. Да, мне удобнее коммуницировать с партнёрами из Украины, России, Прибалтики, но и с европейцами замечательно общаемся на английском. Про отношение к мигрантам - оно разное. За последние 15 лет из моего институтского выпуска (и прото из друзей и знакомых) уехало немало народу. В разные страны. И отношение к мигрантам , например, в Австралии и Италии - разное. Ну а рассказы про гражданские и общечеловеческие права жителей Украины лучше оставим для "профильных" форумов
ssnet написав:У Вас какие-то устаревшие совковые представления. Фактически идеальный пример производительности это китайский завод. Там задача сделать так. чтоб человек дел однотипную максимально простую работу на конвертере. Образованный человек от этого просто сойдет с ума через пару дней. Образование нужно в другой области, но мы там в ближайшее время не конкуренты, там нужно доверие заслуженное годами. И как (энергосберегающие, безотходные...) технологии влияет на производительность, если у вас куски ткани будут оставаться и дым из трубы будет валить предприятие меньше трусов пошьет в день ?
Тяжело объяснить человеку, путающему "конвеер" с "конвертором", что энергоресурсы (как и другое сырье) стоят денег, и при одних и тех же затратах труда, его стоимость, в стоимости готовой продукции будет меньше там, где потрачено больше ресурсов на единицу (1грн продукции). Равно и технология с низким уровнем технологических отходов (брака), дает больше готовой продукции на 1 нормо/час.