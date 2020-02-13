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Львівські авіалінії пустили літак з молотка через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Львівські авіалінії продали на аукціоні OpenMarket літак ЯК-42Д майже за 700 тис гривень, щоб погасити зарплатний борг перед співробітниками.
Дивися повний текст Львівські авіалінії пустили літак з молотка через зарплатні борги
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