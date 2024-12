Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Суб 28 гру, 2024 16:35

moveton написав: Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как операцию квазикэш с лимитом в 100к грн . Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.

Wise это делает с MCC перевода средств. Банки это интерпретируют, как. Меньшинство. Большинство банков вообще перевод через проксю Wise запретили. TransferGo работало подольше, но с 24.07.24 и по нему сильно поприкрывали и добавили комисов.

moveton написав: baraka написав: IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает IB дружит с вайзом, вайз даже счёт не открывает, просто выступает как прокси. IB вполне позитивно такой путь пополнения рассматривает



Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся.

Да, я в курсе, что именно для IB проверено, что не обязательно переводить через зарубежный банк, хотя скорее всего на каждую проводку им придётся писать, что это не third party и квитанцию из Wise прикладывать (помнится, у меня просили). Если через промежуточный банк, то не придётся.

moveton написав: Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB. Но это было больше к тому, что если задача вывести через Wise в зарубежный банк, то загадочно зачем в этой цепочке IB.

ага, да, тогда могут быть ограничения.2all: а на практике кто-то пополнял во втором полугодии счёт IB более чем на 100кгрн в эквиваленте в мес с одного банка?проапргрейдили уже. При пополнении IB аккаунта на сайте IB один из вариантов так и называется "Transfer from Wise Balance", описание "Link your Wise profile, then initiate a fund transfer from your Wise multi-currency account to your IBKR account. Wise converts your funds into an IBKR supported currency and transfers the funds to your IBKR account."ну вариант такой:1) зарубежного нет, чтобы открыть надо съездить за бугор и иметь долгосрочную рабочую визу и/или ВНЖ2) зарубежный есть, но не там де надо