Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 20:24
Наверное выборы скоро - раз столько обещает.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:49
Наверно выборы скоро, раз столько проплаченных комментариев на сайте.
Сколько тут не поливайте Веталю фекалиями, а народ видит ремонты скверов, освещение улиц и ремонты путепроводов.
Додано: Пон 24 лют, 2020 22:51
большинство отписавшихся не осилили даже заголовок, про текст я уж не заикаюсь.
главное оружие рашистов - ложь
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