RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні встановили квоту
на імміграцію IT-шників

В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:28

В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників

Пропонуємо до обговорення:
У Мінцифри вважають, що квоти допоможуть залучити в країну фахівців senior рівня.

Дивися повний текст В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 10:29

Кто сюда поедет ? Зараженные китайцы?
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 12.12.14
Подякував: 109 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
IKEA відкриє перший магазин в Україні 1, 2, 3
R2 » Вів 25 лют, 2020 12:44
22 1043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лют, 2020 11:01
Richi
У ТПП України пропонують розгорнути в Україні...
R2 » Сер 26 лют, 2020 20:58
3 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 22:10
yama
Гончарук анонсував в Україні старт "Великого будівництва"
R2 » Сер 26 лют, 2020 18:22
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 18:22
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17612)
27.02.2020 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.