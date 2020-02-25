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В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 10:28
Пропонуємо до обговорення:
У Мінцифри вважають, що квоти допоможуть залучити в країну фахівців senior рівня.
Дивися повний текст В Україні встановили квоту на імміграцію IT-шників
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Додано: Чет 27 лют, 2020 10:29
Кто сюда поедет ? Зараженные китайцы?
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zloy_ukr
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