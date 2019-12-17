RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС зняв санкції з
Азарова і Ставицького

ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11

ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

Пропонуємо до обговорення:
ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Дивися повний текст ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93889
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11

Это победа....
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16

  saweliy722 написав:Это победа....

а чем вам дедушка не угодил?
sequence
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 29.12.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14

  sequence написав:
  saweliy722 написав:Это победа....

а чем вам дедушка не угодил?


Та да. Все были плохими, один дедушка хороший :) В общем правильной дорогой идем товарищи ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:47

  svetoch-10 написав:так это зрада чи перемога? або перемога зради? чи зрада перемоги?

Выберите любой вариант, в зависимости от ситуации все они имеют право на существование ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:47

Видимо кому-то понравилась коллекция ролексов и шаппардов, которые изъяли в доме Ставицкого после его бегства! :))))
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:49

Re: ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

Быстро сделаные уголовные дела = быстро проигранные дела в судах. Удивляться тут нечему.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 130
З нами з: 01.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:00

  Delta7 написав:Быстро сделаные уголовные дела = быстро проигранные дела в судах. Удивляться тут нечему.

Не говорите глупости.
- К премьеру Азарову вопросов не было.
Были вопросы к члену "семьи Азарова", его коммуникации с остальными.
Остальными Семьями сформированными в ПР.
- Причина банальна семьи остались... - и свои чёрные дела продолжили творить.
- Или Вы думаете, инстинкт самосохранения у них не существует?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8202
З нами з: 20.09.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трамп продовжив санкції проти РФ
R2 » Сер 26 лют, 2020 10:50
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 10:50
Tamagoch
США запровадили санкції проти російської компанії, чиї...
R2 » Чет 30 січ, 2020 13:56
1 234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 13:56
maestro71
Росія розширила санкції проти України
R2 » Вів 17 гру, 2019 21:04
2 196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 10:13
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.