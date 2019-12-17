ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.
Дивися повний текст ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11
ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького.
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:47
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:47
Видимо кому-то понравилась коллекция ролексов и шаппардов, которые изъяли в доме Ставицкого после его бегства! :))))
Додано: П'ят 06 бер, 2020 20:49
Re: ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького
Быстро сделаные уголовные дела = быстро проигранные дела в судах. Удивляться тут нечему.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Суб 07 бер, 2020 13:00
Не говорите глупости.
- К премьеру Азарову вопросов не было.
Были вопросы к члену "семьи Азарова", его коммуникации с остальными.
Остальными Семьями сформированными в ПР.
- Причина банальна семьи остались... - и свои чёрные дела продолжили творить.
- Или Вы думаете, инстинкт самосохранения у них не существует?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|