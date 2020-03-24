За умов жорсткого карантину, у половини українців...
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на сегодняшний день в Швеции работают детские сады. начальная и средняя школа, магазины, рестораны, кафе, бары, городской и междугородний транспорт и т.д.
Да хватит этот бред по всему форуму разносить -- про Швецию отдельный топик есть -- там ее и стоит обсуждать. А то начинается потом начинается "а почему никто не знает"...
И еще раз про Швецию: у них пока 62 смерти. Когда будет 620, да еще и в день -- вот тогда и посмотрим что у них открытого останется. Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%
_hunter написав:Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%
специалисты считают этот процент завышенным, так как в большинстве стран анализ на короновирус делают только улюдей имеющим среднюю и тяжёлую форму течения болезни, но 90% заболевания проходит в лёгкой форме, когда заболевшие не обращаються за помощью. например, в Южной Корее сделали тест на короновирус самому большому проценту населения и их цифры говорят о менее чем 1% смертельных случаев - это примерно соответствует сезонному гриппу...
кстати при птичьем гриппе несколько лет назад смертность была больше чем от короновируса, но при этом не было такой истерии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Мені сподобалося, як Держава технічно хлопнула підприємців. Карантин до 3 квітня + відміна ЄСВ, щоб офіційно не призупинили діяльність . Тепер головне, щоб не звільнили працівників, треба оберігати Фонд соціального страхування від пересічних. У цей важкий час Держава не має займатися благодійністю, а перекласти усі матеріальні витрати на тих пересічних, які ще мають гроши.
_hunter написав:Пока их цифры -- вполне типичны для остальных стран на раннем этапе -- смертность -- 2.5%
специалисты считают этот процент завышенным, так как в большинстве стран анализ на короновирус делают только улюдей имеющим среднюю и тяжёлую форму течения болезни, но 90% заболевания проходит в лёгкой форме, когда заболевшие не обращаються за помощью. например, в Южной Корее сделали тест на короновирус самому большому проценту населения и их цифры говорят о менее чем 1% смертельных случаев - это примерно соответствует сезонному гриппу...
кстати при птичьем гриппе несколько лет назад смертность была больше чем от короновируса, но при этом не было такой истерии...
А другие -- заниженным. Кто из них прав -- мы узнаем только после завершения пандеми. У гриппа -- 0.1, если что...
Я (единщик 1 группа)плательщик налога с 1997 года,считаю что я своими деньгами помогал государству.Теперь когда у меня возникли проблемы в связи с карантином,считаю что теперь государство должно мне помочь(всем кто платил налоги )или смысл дальше платить налоги.
PEGO450 написав:Я (единщик 1 группа)плательщик налога с 1997 года,считаю что я своими деньгами помогал государству.Теперь когда у меня возникли проблемы в связи с карантином,считаю что теперь государство должно мне помочь(всем кто платил налоги )или смысл дальше платить налоги.
Странная "считалка"... -- а оплачивая проезд в транспорте -- человек помогает автопарку? -- и теперь автопарк должен всем бесплатный проезд обеспечить?